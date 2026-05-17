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MeinungSparmaßnahme in MünchenEs ist fatal, den kostenlosen Kindergarten für alle zu streichen

Kommentar von Anna Hoben

Lesezeit: 2 Min.

Treffen wird die Änderung aller Voraussicht nach vor allem Normalverdiener.
Treffen wird die Änderung aller Voraussicht nach vor allem Normalverdiener. Andreas Arnold/dpa

Die erste große Sparmaßnahme der neuen Mango-Koalition in München trifft: Familien, vorwiegend aus der Mittelschicht. Die bekommen so das Gefühl, in Deutschlands teuerster Stadt nicht mehr mithalten zu können.

Das Lebensgefühl vieler Familien in München gleicht zunehmend dem Eingezwängtsein in einem Schraubstock. Lebensmittel werden teurer, sich fortzubewegen wird teurer, Ausflüge werden teurer, während bei Eltern mit kleinen Kindern meist nicht beide in Vollzeit arbeiten können und die Gehälter eher nicht steigen. Zur allgemeinen Inflation kommen die explodierenden Mieten. Viele Familien sind im eigenen, zu kleinen Zuhause eingeschlossen. Sie haben kaum eine Chance, in eine größere Wohnung umzuziehen, weil sie dann oftmals doppelt so viel Miete bezahlen müssten.

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Dreimal in Folge sollen zudem die Kita-Beiträge steigen. Wie stark die erste Sparrunde der neuen Koalition die Münchner Eltern treffen wird – und welche weiteren Maßnahmen drohen.

SZ PlusVon Heiner Effern und Anna Hoben

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