Das Lebensgefühl vieler Familien in München gleicht zunehmend dem Eingezwängtsein in einem Schraubstock. Lebensmittel werden teurer, sich fortzubewegen wird teurer, Ausflüge werden teurer, während bei Eltern mit kleinen Kindern meist nicht beide in Vollzeit arbeiten können und die Gehälter eher nicht steigen. Zur allgemeinen Inflation kommen die explodierenden Mieten. Viele Familien sind im eigenen, zu kleinen Zuhause eingeschlossen. Sie haben kaum eine Chance, in eine größere Wohnung umzuziehen, weil sie dann oftmals doppelt so viel Miete bezahlen müssten.