Kitaplätze in München

Viele Eltern tun sich in München schwer, einen bezahlbaren Kitaplatz zu finden (Symbolbild).

Von Heiner Effern

Eltern müssen sich immer häufiger gleich zwei existenzielle Fragen stellen, wenn sie einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen: "Finde ich eine Einrichtung, die was frei hat?" Und als Zusatz nach dem Glücksfall einer Zusage: "Kann ich mir den Platz überhaupt leisten?" Für die zweite Frage versucht nun die Stadt die Antwort zumindest zu erleichtern. Seit dieser Woche steht ein Rechner im Internet, der Auskunft über mögliche Zuschüsse auch für Familien gibt, die ein relativ hohes Netto-Einkommen haben. Dazu hat am Donnerstag eine eigene Beratungsstelle den Betrieb aufgenommen, an die sich Eltern wenden können, die sich die teuren Gebühren ihrer Kita kaum oder nicht leisten können.