Nun sind es mehr als 50 Jahre, die Gundula Leier-Fuchs schon in einer Kita arbeitet. Dabei wollte sie eigentlich ganz woanders hin.

Von Kathrin Aldenhoff

Es ist wirklich nicht so, dass Erzieherin damals, vor mehr als 50 Jahren, ihr Traumberuf war. Sie war mit der Schule fertig, und es ergab sich so - geträumt hatte Gundula Leier-Fuchs immer von einem Medizinstudium, auch bei der Polizei hatte sie es versucht. Am Ende aber landete sie immer wieder bei den Kindern. Und auch als Rentnerin ist sie zurückgekehrt zu ihnen - "sie haben mir gefehlt", sagt die 75-Jährige.