"Wenn jede Familie einen Kinderarzt hätte, würden weniger in die Notaufnahmen gehen"

Ungerechte Verteilung in der Stadt

Blick nach vorn: Die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) will sich für eine flächendeckende Verteilung von Kinderärzten im Stadtgebiet einsetzen.

Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl wirft der Kassenärztlichen Vereinigung vor, dass die Praxen ungerecht in der Stadt verteilt sind. Welche Folgen das hat und wie sie sich für eine bessere medizinische Versorgung einsetzen will.

Interview von Nicole Graner

Seit drei Jahren ist die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) für das Thema Gesundheit in der Stadt zuständig. Besonders liegt der 43-Jährigen die Versorgung der Kinder und Jugendlichen am Herzen, mehr Wohnraum für Pflegefachkräfte und die Prävention für Suchtkranke. Reichen ihr für alle Vorhaben die nächsten drei Jahre bis zur Kommunalwahl? Sie hofft schon - auch wenn es, wie sie sagt, an der einen oder anderen Stelle schneller gehen könne.