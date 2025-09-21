Sie ist blaugelb, liebt Musik und ist in den hiesigen Kinderzimmern mittlerweile voll angekommen: Eule, die coole Vermittlerin musikalischer Abenteuer. Seit dem Erscheinen des Debüt-Hörspiels von Charlotte Simon, Nina Addin und Christina Anders (Raack) waren die mittlerweile vier Eule-Alben so erfolgreich, dass die Macherinnen gleich zwei Mal die goldene Schallplatte und eine Platin-Platte erhielten.

Inzwischen ist die Eule auch auf der Theaterbühne zu finden, wo sie mit den kleinen und großen Zuschauern einen Konzert-Entdeckerflug startet, konzipiert von Cristiana Garba & Christina Raack. In Eule findet den Beat – mit Gefühl, dem nunmehr dritten Teil ihrer Reise durch die Welt der Musik, möchte Eule ihren ersten eigenen Ukulele-Song schreiben. Aber wie macht man das überhaupt? Auf ihrem Weg zur Komponistin lernt Eule eine ganze Reihe neuer musikalischer Freunde kennen, die ihr zur Seite stehen. Am 28. September sind Kinder ab vier Jahren um 16 Uhr im Prinzregententheater zum Mitgrooven eingeladen.

Clemens Nicol und Berenike Beschle mit ihrer Handpuppe Pinguin Pudding. Der entdeckt im Münchner Künstlerhaus das Streichtrio. (Foto: Markus Konvalin/BR)

Nur drei Instrumente – und trotzdem kommt aus ihnen so viel Musik heraus! Pinguin Pudding erkundet im Zwergerlkonzert des Münchner Rundfunkorchesters zusammen mit dem jungen Publikum das Streichtrio und zeigt, wie Geige, Bratsche und Cello zusammenklingen: mal lustig, mal verträumt, mal wild – die Musik steckt voller Überraschungen. Das Konzert ermöglicht eine erste Bekanntschaft mit Werken von Fritz Kreisler, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert. Dazu kommen ein paar knifflige Rätsel, die von den jungen Klassikfans gelöst werden müssen. Am 30. September wird Aller guten Dinge sind 3: Pinguin Pudding entdeckt das Streichtrio um 11 und um 15.30 Uhr im Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz gespielt. Die Moderation übernimmt Clemens Nicol, Pinguin Pudding spricht Berenike Beschle.

Mit viel Musik wird am 3. Oktober auch die große Geburtstagsparty für den „kleinen Siebenschläfer“ gefeiert: Der erfolgreiche Bilderbuch-Held der Bestsellerautorin Sabine Bohlmann wird bereits zehn Jahre alt und ist aus diesem Anlass einen Tag lang im Münchner Theater für Kinder zu Gast. Gleich zweimal, um 10 und um 15 Uhr, präsentiert seine Schöpferin Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte auf der Bühne, begleitet von den Musikern Stephan Eppinger, Julia Franye und Tobi Heinz. Mit Bass, Gitarre, Schlagzeug, Ukulele, Glockenspiel, Akkordeon und ihren Songs erwecken sie die Figuren zum Leben. Zwischen der Vor- und Nachmittagsvorstellung bleibt Zeit für Mitmach-Aktionen wie einer Rätsel-Rallye, Erinnerungsfotos und Kinderschminken.

Eine Geburtstagsparty für den kleinen Siebenschläfer bringen Sabine Bohlmann (zweite von rechts) und ihr Trio mit Musik und vielen Mützen auf die Bühne. (Foto: Andreas Reiter)

Die erste Premiere im Münchner Theater für Kinder steht am 26. September um 15 Uhr auf dem Spielplan: Die Neuinszenierung von Hänsel und Gretel stammt von Michael Tasche, der aus Altersgründen als künstlerischer Leiter des Hauses aufgehört und diese an Thomas Trüschler übergeben hat. Der ist in dem Grimmschen Märchen in einer neu erfundenen Rolle als Wolpertinger zu erleben: ein bayerisches Fabelwesen, das mal als Eichhörnchen mit Entenschnabel oder als Hase mit Entenflügeln beschrieben wird. „Gefräßig und lustig“ sei es, verriet Trüschler vorab, denn es frisst die Brotkrumen, die die Geschwister als Orientierung im Wald gestreut haben. Da ist die Hilfe aus dem Publikum gefragt.

Ein vielseitiges Programm für Kinder und Familien verspricht auch das Theaterfest, mit dem die Schauburg am Elisabethplatz am 27. September ihre neue Spielzeit eröffnet: Zwischen 11 und 16 Uhr laden Backstage-Führungen, Shortcuts mit einem Potpourri aus Inszenierungen sowie eine Requisiten- und Kostümversteigerung zum Zuschauen und Mitmachen ein. Der Eintritt ist frei.

Sicher ruhiger, aber nicht minder spannend geht es bei der Entdeckungsreise ins alte Ägypten zu. Die Führung für Kinder mit begleitenden Erwachsenen im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in der Gabelsbergerstraße 35 steht am 28. September um 11, 12.30 Uhr und 16 Uhr auf dem Programm. Eine Anmeldung ist unter 089/28927626 oder E‑Mail: buchungen@smaek.de erwünscht.