Die fünf und sieben Jahre alten Brüder waren allein in der Wohnung. Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Brüder im Alter von fünf und sieben Jahren sind am Montagabend aus bislang ungeklärten Gründen aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses im Münchner Stadtteil Berg am Laim gefallen. Die beiden Kinder waren nach Polizeiangaben vom Dienstag allein in der Wohnung, als sie aus einem offenen Fenster stürzten. Eine Anwohnerin entdeckte sie gegen 21 Uhr hilflos auf dem Rasen liegend und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Kinder wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der jüngere Bruder musste wegen einer Bauchverletzung notoperiert werden und liegt auf der Intensivstation. Das ältere Kind erlitt einen Arm- und einen Beckenbruch. Die Eltern der Kinder waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht zu Hause. Die 39-jährige Mutter war stationär in einem Krankenhaus, der 49-jährige Vater auf dem Weg zu ihr. Die Polizei geht von einem Unfall aus, eine Beteiligung Dritter wird bislang ausgeschlossen.