Jeder, wirklich jeder der jungen Kämpfer begrüßt vorab den Chef, Ben Freudenberg. Kurzes Abklatschen – erst mit der flachen Hand, dann Faust gegen Faust. Ein wenig Small Talk (Was geht? Alles klar?), und schon flitzen die Kids Richtung Matte. Freudenberg warnt den Reporter: „Du wirst sehen: Hier bricht gleich komplett Krieg aus.“ So schlimm ist es dann nicht, aber es rührt sich schon ordentlich was auf der Matte, als das Training für den Nachwuchs beginnt.
Mixed Martial ArtsDreijährige beim Kampfsport MMA – ernsthaft?
In einer Münchner Kampfsportschule sollen Heranwachsende Respekt und Disziplin üben. Ist das sinnvoll? Was Experten dazu sagen und was einen guten Trainer ausmacht.
Von Thomas Becker
