Zum Hauptinhalt springen

Kampfsport als Hilfe„Behinderte Kinder und Jugendliche werden verbal belästigt, beschimpft“

Lesezeit: 3 Min.

„Stopp, hör auf!“: Frieda ist mutig und wehrt sich gegen den Angriff von Trainer Miguel Muñoz-Bauer. Seit einem Schuljahr lernen die Schülerinnen und Schüler der  Phoenix-Schule, sich zu verteidigen.
„Stopp, hör auf!“: Frieda ist mutig und wehrt sich gegen den Angriff von Trainer Miguel Muñoz-Bauer. Seit einem Schuljahr lernen die Schülerinnen und Schüler der  Phoenix-Schule, sich zu verteidigen.
Foto: Catherina Hess

Kinder mit Behinderung werden überdurchschnittlich oft Opfer von Gewalt. Bei einem Kampfkurs lernen Schülerinnen und Schüler, sich zur Wehr zu setzen – und „richtige Kampfgesichter“ zu machen.

Von Nicole Graner

SZ bei Google bevorzugen

Selbstbewusst sein, auch wenn Kinder wie die neunjährige Frieda auf eine Gehhilfe angewiesen sind? Mutig sein und „Nein“ sagen, wenn ihnen jemand zu nahe kommt? Trotz körperlicher und motorischer Einschränkung? Das geht. Ein Projekt der Phoenix-Schule der Stiftung Pfennigparade zeigt, dass Schülerinnen und Schüler des konduktiven Förderzentrums sehr wohl Grenzen setzen können: mit lauter Stimme und – wenn es sein muss – sogar mit einem gezielten Schlag in gepolsterte Boxpratzen. Denn seit November 2025 lernen die 82 Schulkinder, sich zu verteidigen.

Zur SZ-Startseite

Schwieriger Alltag
:Was Menschen mit Behinderung das Leben erleichtern würde

Eine eigene Wohnung, ins Bett gehen, wann man mag, durch die Stadt radeln – nicht für alle ist das selbstverständlich. Zehn Dinge, die sich Menschen mit Behinderung für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben in München wünschen.

SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite