Selbstbewusst sein, auch wenn Kinder wie die neunjährige Frieda auf eine Gehhilfe angewiesen sind? Mutig sein und „Nein“ sagen, wenn ihnen jemand zu nahe kommt? Trotz körperlicher und motorischer Einschränkung? Das geht. Ein Projekt der Phoenix-Schule der Stiftung Pfennigparade zeigt, dass Schülerinnen und Schüler des konduktiven Förderzentrums sehr wohl Grenzen setzen können: mit lauter Stimme und – wenn es sein muss – sogar mit einem gezielten Schlag in gepolsterte Boxpratzen. Denn seit November 2025 lernen die 82 Schulkinder, sich zu verteidigen.