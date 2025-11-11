Er war ein Freund der Familie und als der Vater nach einem Unfall schwer verletzt im Krankenhaus lag, stand Omer K. helfend zur Seite. Ebenso bei einer anderen befreundeten Familie, die froh war um seine Unterstützung, da die Frau schnell zur Entbindung der vierten Tochter in eine Klinik musste. Omer K. war da. Omer K. passte auf die Kinder auf. Und, so sieht es die Staatsanwaltschaft, Omer K. soll zwei zum Tatzeitpunkt sechs und zehn Jahre alte Mädchen seiner Freunde in mehreren Fällen schwer sexuell missbraucht haben.
Prozess am Landgericht MünchenEltern waren in Geburtsklinik – Familienfreund soll sechsjährige Tochter vergewaltigt haben
Die Familie ging davon aus, dass der 59-Jährige ihr in einer Notsituation helfen wollte. Der Angeklagte soll auch ein weiteres Mädchen sexuell missbraucht haben, als dessen Vater schwer verletzt im Krankenhaus lag.
