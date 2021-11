Von Heike Nieder

Es ist 11.15 Uhr, Pause am Lion-Feuchtwanger-Gymnasium in Milbertshofen. Auf den Gängen der Schule begegnet man wenigen Menschen. Doch dann, links, eine Glastür, daran geheftet ein Plakat mit Porträts von rund 30 Kindern und Jugendlichen. "Das Bibliotheksteam" steht darübergeschrieben, in roter Schrift.

Man öffnet die Tür, und da sind sie plötzlich, die Schüler. Eine Schlange, bestehend aus knapp einem Dutzend Jugendlichen, steht vor einem Schreibtisch, jeder mit einem Buch in der Hand. Hinter dem Tisch sitzen zwei Mädchen, deren Gesichter man vorher schon auf dem Plakat an der Eingangstür gesehen hat. Sie nehmen die Bücher eifrig entgegen, lesen sie in den Computer ein und händigen sie anschließend wieder aus. Rechts neben dem Tisch ein Regal mit den Büchern, die gerade den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen haben. Direkt dahinter ein Drehständer mit Lustigen Taschenbüchern und Manga-Comics.

Biegt man rechts ab, in einen Bereich, der mit Bücherregalen von der Theke abgetrennt ist, findet man Jugendliche, die auf bunten Sitzsäcken lümmeln, manche mit Buch, andere ohne. Zwei Mädchen kichern in der Ecke. Eine Traube Jungs sitzt um einen kleinen Tisch, auf dem ein Schachbrett liegt. "Ey Alter, du bist dran!" Diese Schulbibliothek - sie scheint viel mehr zu sein als ein Ort, an dem man Bücher ausleihen kann. Sie ist ein Ort der Begegnung.

Detailansicht öffnen Ein beliebter Pausenvertreib: auf den Sitzsäcken lümmeln und lesen. (Foto: Florian Peljak)

"Manche kommen hierher, die lesen eigentlich gar nicht", sagt Bibliotheksleiterin Heidrun Thiel. "Aber sie nehmen die Bücher gerne in die Hand. Und ich habe die Hoffnung, sie zum Lesen zu bringen." Die 51-Jährige sagt, sie liebe die Arbeit hier an der Schule - gerade weil es auch viele Kinder und Jugendliche gibt, die zu Hause keinen Kontakt mit Büchern haben. Wenn diese Mädchen und Jungen dann irgendwann anfangen, im Guinness-Buch der Rekorde zu blättern oder sich ein Lustiges Taschenbuch aus dem Drehständer nehmen, dann freut das Heidrun Thiel besonders. Denn vom Lustigen Taschenbuch zu den Büchern des Jugendliteraturpreises ist es manchmal gar nicht so weit, wie man vielleicht meinen möchte.

Die Schlange vor dem Schreibtisch lichtet sich, die Jugendlichen haben ihre Bücher eingepackt. Drei Wochen dürfen sie sie behalten, Verlängerung ist möglich.

Detailansicht öffnen In der Pause steht eine lange Schlange an der Ausleihe an. (Foto: Florian Peljak)

Heidrun Thiel hat nun ein bisschen Zeit, um von ihrer Arbeit zu berichten. Zusammen mit einem Team aus Schülern und Schülerinnen sowie zwei Lehrern verwaltet die Germanistin, die früher als Verlags-Lektorin gearbeitet hat, diese zweitgrößte Bibliothek an einem städtischen Gymnasium in München. 22 000 Medien stehen zur Verfügung - hauptsächlich Bücher, aber auch Zeitschriften, CDs und DVDs. Bald soll es auch die Möglichkeit geben, eBooks auszuleihen.

Das Angebot umfasst eine klassische Kinder- und Jugendbibliothek mit etwa 1300 Titeln, außerdem Fachbücher der einzelnen Schulfächer und Literatur in verschiedenen Sprachen. Heidrun Thiel pflegt den Bestand, ergänzt Neues, sortiert Altes aus, digitalisiert den Katalog. Für die Schüler und Schülerinnen der Oberstufe hat sie Handapparate eingerichtet, wo die jungen Erwachsenen Literatur für ihre Seminararbeiten finden. Außerdem organisiert die Bibliotheksleiterin zusammen mit Lehrern Lesungen an der Schule oder besucht mit Schülern und Schülerinnen Autoren-Veranstaltungen wie die Münchner Bücherschau.

Detailansicht öffnen Büchereileiterin Heidrun Thiel freut sich, wenn sie auch Schüler zum Lesen bringt, die daheim nicht in Kontakt mit Büchern kommen. (Foto: Florian Peljak)

"Diese Bibliothek ist ein Glücksfall", sagt Heidrun Thiel. Sie meint damit eigentlich die Bibliothek für sich als Arbeitsort, jedoch trifft diese Aussage auch in Bezug auf die Schüler und Schülerinnen zu. Denn eine Bibliothek in der Schule, noch dazu eine so große und gut ausgestattete, mit eigener Bibliothekarin, das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Zwar gibt es in München an allen 14 städtischen Gymnasien und an der städtischen Willy-Brandt-Gesamtschule Schulbibliotheken. Was die staatlichen Schulen angeht, sowohl die Gymnasien als auch die Grund-, Mittel-, Förder- und Realschulen, existiert keine Statistik.

Viele Schulbibliotheken müssen ohne ausgebildetes Personal auskommen

"Die Einrichtung und Gestaltung der Schulbibliotheken liegt in der Eigenverantwortlichkeit der Schule", erklärt Daniel Otto vom bayerischen Kultusministerium. Aus diesem Grund könne keine Aussage über die genaue Anzahl und Ausstattung der Schulbibliotheken in Bayern getroffen werden.

Oft sind es engagierte Lehrer oder Eltern, die eine kleine Bibliothek in der Schule ihrer Kinder initiieren. "Es gibt leider viele Schulbibliotheken, die ohne ausgebildetes Personal betrieben werden müssen", sagt Irina Schiller-Mehling, Schulbibliothekarische Fachberaterin an der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in München. "In der Regel ist eine Lehrkraft als Ansprechperson zuständig, die ein Team von Ehrenamtlichen aus Eltern und Schülern koordiniert." Es gebe viele individuelle Lösungen, sagt Schiller-Mehling: "Leider fehlt ein verbindlicher Rahmen mit entsprechender Finanzierung, der ein professionelles Arbeiten sicherstellen würde."

Was die Münchner Grund- und Mittelschulen betrifft, gibt es allerdings noch ein anderes, besonderes Modell. Für diese Schulen fungiert die Münchner Stadtbibliothek aufgrund einer Vereinbarung mit dem Referat für Bildung und Sport seit mehr als 40 Jahren als "Schulbibliothek". Und zwar insofern, als Lehrer und Lehrerinnen bei der sogenannten Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle Medienpakete zu bestimmten Themen oder Bücher in Klassensätzen anfordern können.

Die Stadtteilbibliotheken bieten darüber hinaus zahlreiche Konzepte an, um Schüler und Schülerinnen mit der Benutzung einer Bibliothek vertraut zu machen. Nicht zu vergessen die sechs Bücherbusse, die etwa 90 Grundschulen im Stadtgebiet im Zwei-Wochen-Rhythmus anfahren. Nach einer pandemiebedingten Pause sollen die Bücherbusse von kommender Woche an endlich wieder rollen, wie die Leiterin der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle, Sabine Schumann, erklärt.

Bücher zu den Kindern bringen - das ist es auch, was Heidrun Thiel antreibt. Die Bibliotheksleiterin veranstaltet mit allen fünften Klassen zu Schuljahresbeginn immer eine Bibliotheksführung. Hier erklärt sie, wie man mithilfe des Computers den Standort des Buches findet, das man sucht. Mit dem Ergebnis, dass bereits die untersten Klassen großes Interesse haben, Teil ihres Teams zu werden.

Detailansicht öffnen Sonya liebt Bücher und verbringt ihre Pausen am liebsten in der Bibliothek. (Foto: Florian Peljak)

"Ich wollte schon letztes Jahr mitmachen, aber da gab es keinen Platz", berichtet die 13-jährige Sonya. Sie liebt die Arbeit mit den Büchern, die Koordination der Ausleihe. "Ich lese schon immer gern", erzählt das Mädchen, das seine Pausen am liebsten in der Bibliothek verbringt. So geht es auch dem Zwölfjährigen Quang. "Ich habe hier meine Ruhe und kann dem Trubel entfliehen", sagt er.

Dass die Bibliothek auch ein Ort des Rückzugs geworden ist - das ist in erster Linie das Verdienst Heidrun Thiels. Die Bibliotheksleiterin ist mit ihrer ruhigen, besonnen Art zu einer Vertrauensperson für viele Schüler und Schülerinnen geworden. "Ich bewerte die Jugendlichen nicht", sagt sie. Deshalb könne sie anders mit ihnen umgehen als ein Lehrer. "Manche kommen einfach nur zum Reden."