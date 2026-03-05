Ein Tag in München, wie so oft war ich mit meinen drei Kindern unterwegs, da ereignete sich eine Szene, die mich ins Grübeln brachte. Wir gingen an einem Café vorbei, wo Leute draußen in der Sonne saßen. Jemand tuschelte etwas von drei Kindern und wie viel Geld ihn das wohl koste. Ich rang mit mir, weil ich mir unsicher war, ob das Lästerei war oder einfach nur eine Frage. Die ich, und deswegen ging ich weiter, aber so gar nicht beantworten kann.