Die Erwartungen an Familien, an Kinder und ihre Eltern sind hoch, eigene Ansprüche und gesellschaftliche Ideale, das alles erhöht den Druck. Wie Familien damit umgehen, warum manche Kinder heute beinahe zu viel gefördert werden und andere immer noch deutlich zu wenig haben, dazu forschte die Psychologin und Pädagogikprofessorin Sabine Walper viele Jahre am Deutschen Jugendinstitut (DJI). Seit einigen Wochen ist sie im Ruhestand. Zeit für ein Gespräch über den voll geplanten Familienalltag, elterliches Feingefühl und alte Buggys.