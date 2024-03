Von Barbara Hordych

Es ist drei Jahre her, da hatte schon einmal ein deutscher Verlag an der Veröffentlichung des Jugendbuchromans "Die Kinder des Treibsands" großes Interesse gezeigt. "Aber als ich erklärte, dass das Jugendbuch in Nigeria spielt, kam die ablehnende Antwort: 'Nigeria ist aber ganz schön weit weg!'" Ganz weit weg als Hinderungsgrund? Efua Traoré schüttelt beim Treffen in einem Münchner Innenstadtcafe verständnislos ihren Kopf mit den vielen geflochtenen Zöpfen. "Für mich gab es als Kind nichts Spannenderes, als mich mit Büchern ganz weit weg zu begeben, Abenteuer in anderen Ländern und anderen Kulturen zu erleben, ich habe alles gelesen, was mir unter die Finger kam", erzählt sie.