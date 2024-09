Ein Kind hat sich beim Versteckspielen versehentlich in einem Schließfach eingesperrt. Eine Familie mit zwei Kindern sei an den elektrischen Schließfächern eines privaten Lagerunternehmens in der Mittererstraße nahe dem Hauptbahnhof gewesen, um Gepäck abzuholen, teilte die Feuerwehr mit. Dabei spielten die sieben und neun Jahre alten Kinder am Sonntag Verstecken.