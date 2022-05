Münchner Schule:Kind klemmt im Schwimmbad-Boden fest

Ein achtjähriger Bub ist in einem Münchner Schwimmbad mit dem Fuß im Hubboden des Schwimmbeckens festgeklemmt. Zum Glück schaute der Oberkörper des Kindes dennoch aus dem Wasser heraus, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Der Junge hatte sich am Montag neben dem Treppenaufgang unter dem Hubboden des Beckens verkeilt, mit dessen Hilfe die Wassertiefe in dem Becken auf das gewünschte Level eingestellt werden kann. Die Bodenregulierung war aber zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in Betrieb, wie ein Sprecher der Feuerwehr der SZ sagte. Bei dem Schwimmbad handelte es sich ihm zufolge nicht um ein öffentliches, sondern um das der Grundschule an der Gerastraße.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, hatten die zuerst eintreffenden Rettungskräfte ihre Schutzkleidung abgelegt, um das Kind im Wasser betreuen zu können. "Zeitgleich konnte ein Feuerwehrmann unter Wasser mit einem Holzkeil das Gitter am Rand des Hubbodens so weit vergrößern, dass das Kind schon nach rund zwei Minuten befreit werden konnte."

Der Achtjährige erlitt leichte Prellungen, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.