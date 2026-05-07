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NymphenburgDreijähriger stürzt aus Fenster im vierten Stock und stirbt

Der Rettungsdienst bringt das Kind noch in ein Krankenhaus, wo es wenige Stunden später stirbt (Symbolbild).
Der Rettungsdienst bringt das Kind noch in ein Krankenhaus, wo es wenige Stunden später stirbt (Symbolbild). Robert Haas

Passanten hatten ein schwer verletztes Kind auf dem Gehweg entdeckt. Der Junge wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Ein dreijähriger Junge ist am Mittwochabend aus dem Fenster einer Wohnung im vierten Stock gestürzt und wenig später an den Verletzungen gestorben. Passanten hatten das Kind gegen 23.30 Uhr auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus am Hirschgarten gefunden und den Rettungsdienst verständigt. Der Junge sei nach Polizeiangaben sofort reanimiert und in eine Klinik gebracht worden, dort jedoch etwa zwei Stunden später gestorben.

An der Unglücksstelle stellten die ebenfalls alarmierten Polizeibeamten zunächst fest, dass im vierten Stock ein Fenster offenstand, aus dem das Kind wahrscheinlich in die Tiefe gestürzt sei, etwa 13 Meter. Polizisten brachen die Wohnungstür auf, da sie dahinter ein Kleinkind schreien hörten und niemand öffnete. In der Wohnung entdeckten sie dann einen acht Monate alten Säugling. Dieses Kind werde fürs Erste von Nachbarn betreut, so die Polizei.

Für die geschockten Eltern des Dreijährigen, die auf dem Gehweg angetroffen worden waren, sei ein Kriseninterventionsteam gerufen worden, teilte das Präsidium mit. Die Spurensicherung der Kripo hat die Wohnung untersucht; zum genauen Ablauf des Geschehens ermittelt nun das Kommissariat 12, das für Todesermittlungen zuständig ist. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten nicht von Fremdverschulden aus, sondern von einem Unglücksfall.

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