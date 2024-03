Die mit dem Grammy ausgezeichnete deutsche Musikerin Kim Petras ist auf Welttournee. In den USA bespielt sie große Bühnen, in der bayerischen Landeshauptstadt die Tonhalle. Aber egal wo, sie singt meistens von Sex.

Von Marla Kyriss

Glitzernde High Heels, ausgefallene Haarschnitte (Trendfrisur: dreieckige Vokuhila) und strahlende Gesichter - Kim Petras verwandelt die Tonhalle an diesem Abend in ihren ganz persönlichen Gay Club. Nachdem sie mit 19 Jahren aus der Nähe von Bonn für die Musik in die USA gezogen war, kehrt sie jetzt auf ihrer Welttour in die Heimat mit einer der wichtigsten Auszeichnungen im Pop zurück. "Ich bin super stolz, mit einem Grammy hier zu sein!", ist einer der wenigen Sätze, die sie ins Publikum ruft. Kim Petras hat Geschichte geschrieben. Vor einem Jahr wurde sie zusammen mit Sam Smith als bestes Pop-Duo für den Song "Unholy" ausgezeichnet. Sie als erste Transfrau und erste Deutsche seit Langem, Sam Smith als erste nichtbinäre Person.