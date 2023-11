Mehr als 750 Konzerte in 17 Jahren, ständig unterwegs im Tour-Bus und schon mal im Privatjet, zig Fotos auf dem Cover der "Bravo": Jo Halbig war 13, als seine Band "Killerpilze" zur Sensation wurde. Und jetzt? Startet er mit einem Solo-Projekt.

Von Michael Bremmer

Die Situation ist unangenehm, aber davon lässt sich Jo Halbig nicht aus dem Konzept bringen. Halbig, Anfang 30, Sänger der früheren Punkrock-Teenie-Stars Killerpilze, steht im Englischen Garten auf der Wiese vor dem Monopteros. Es ist ein sonniger Tag im Spätsommer, der Musiker trägt schulterlange Haare, einen Dartagnan-Bart, eine orangefarbene Sonnenbrille, weiße Chucks und eine blaue Jeansjacke mit abgeschnittenen Ärmeln. Vor ihm steht ein junger Mann. "Die Killerpilze kennst du nicht zufällig?" Ne. "Die Band noch nie gehört?" Ne. "Wie alt bist du?" 17. "Okay. Ist ja schon echt lange her", sagt Halbig - und spielt dem jungen Mann seinen neuen Song "Alle waren da" am Handy vor - alles aufgezeichnet für die sozialen Medien.