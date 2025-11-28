Natürlich ist Paul Daly nicht mehr aufgeregt, wenn er auf die Bühne geht. Dazu hat er schon zu viele Bühnen bespielt. Doch der 14. November ist nicht irgendein Freitagabend. Bunte Ballons und Glitzergirlanden schmücken die Wände des Kilians, Dalys Irish Pub im Rücken der Frauenkirche. Unter Guinness-Gläsern klebt goldenes Konfetti. Ein Pint kostet 3,50 Euro, eine Halbe Helles 2,50 Euro – wie vor 25 Jahren. Die ersten Gäste sind schon seit dem Fassanstich am Nachmittag da.

Es ist der Auftakt zur dreitägigen Geburtstagsfeier, die Daly zu Ehren des Kilians veranstaltet. Fast auf den Tag genau vor 25 Jahren öffnete die irische Kellerkneipe zum ersten Mal ihre Türen. Als wäre das nicht schon Grund genug zum Feiern, krönt Daly jenes Wochenende auch noch mit der offiziellen Übergabe der Geschäfte an seine zwei ältesten Söhne Liam und Kevin.

Sollte ihn all das doch nervös machen, lässt er sich nichts anmerken, als er mit seiner Gitarre ans Mikrofon tritt. Welchen Song wählt man aus, um eine Jubiläumsfeier wie diese feierlich einzuläuten? „Friday I’m In Love“ von The Cure vielleicht? Oder „Beautiful Day“ von U2 für die irische Fanbase? Daly hat sich für „The Lazy Song“ von Bruno Mars entschieden. „Today I don’t feel like doing anything“, heißt es da im ersten Vers, „heute will ich gar nichts machen“.

Paul Daly auf der Bühne. (Foto: Robert Haas)

Irgendwie lustig, dieser Moment, und lässig zugleich. Der Frontmann Daly muss nicht aufdrehen, um Präsenz zu haben, sie gelingt ihm mühelos – auch wenn er bei Joe Cocker zeigt, dass er durchaus aufdrehen kann. Der Musik wegen ist der heute 68-Jährige überhaupt erst nach Deutschland gekommen. In seiner irischen Heimat arbeitet er zunächst als Bankkaufmann, reist dann als Musiker durch Europa und landet schließlich im Jahr 1989 in München.

Damals habe er noch kein Wort Deutsch gekonnt, geschweige denn Bairisch, erzählt er heute in fließendem Deutsch mit irischem Akzent und mit einem Anstecker aus zwei überkreuzten Flaggen am Revers seines Sakkos, die eine irisch, die andere bayerisch. Er habe dann überlegt, welchen Beruf er trotz Sprachbarriere ausüben könne und eine Marktlücke für sich genutzt: „Es gab eine große irische Gemeinde in München, aber nur einen kleinen Irish Pub.“

Das Prinzip Irish Pub sei den Deutschen damals schon geläufig gewesen, erinnert sich Daly. Manche seien für importierte Biere wie Cider und Guinness vorbeigekommen, andere wollten mit ihm plaudern, um ihr Englisch aufzubessern; am besten habe aber dem Münchner Publikum das Musikprogramm gefallen. Jeden Abend Livemusik, ohne Eintritt bezahlen zu müssen, sei damals ein Novum in der Stadt gewesen, meint Daly.

Sein erstes Münchner Lokal, den Shamrock Pub, eröffnet er in Schwabing. Es gibt ihn bis heute, wenn auch inzwischen unter anderer Führung. Insgesamt eröffnet Daly während seiner gastronomischen Laufbahn 14 Lokale (auch das Kennedys am Sendlinger Tor gehörte unter anderen dazu), um sich nun am Ende seines Arbeitslebens ganz auf das Kilians zu fokussieren.

Durch seinen Getränkehandel, über den er Biere aus Großbritannien und Australien importiert und den er später verkauft, hört Daly im Jahr 2000 von jenem Standort im Herzen der Münchner Innenstadt. Ob seiner Größe bietet er das Objekt zuerst anderen Landsmännern an. Die lehnen aber allesamt ab. „Damals schlossen die Läden schon um 18 Uhr“, erklärt Daly. „Die Innenstadt war leer, vor allem Kellerlokale hatten es schwer.“

Zusammen mit einem Geschäftspartner will er es selbst versuchen. Sie teilen die große Kellerfläche in den Irish Pub Kilians und die australische Sportsbar Ned Kelly’s. Außerdem passen sie das Konzept an die Bedürfnisse des Münchner Publikums an: „Die Iren kommen auch im Sommer zu uns in den Keller, aber die Deutschen wollen an der Isar, im Biergarten oder auf der Terrasse sitzen. Da habe ich umdenken müssen.“

Also stattet Daly das Kilians mit einer Außenfläche und mit einer Vollküche aus. Als dann die Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet haben dürfen, geht der Plan voll auf: Plötzlich wollten die Menschen nach dem Einkaufen nicht mehr heim und kochen, sagt Daly, sondern seien in der Innenstadt geblieben. Im Kilians bekommen sie irische Landesküche wie Beef and Guinness Stew. Fish’n’Chips seien bis heute der Renner. Wer mag, bekommt auch Essig auf seine Pommes.

Tägliche Livemusik ohne Eintritt sei damals ein Novum gewesen in München. Das habe für Stimmung gesorgt. „Es gab ja noch kein Internet und wir waren eine Art Tinder-Treff. Die Leute haben sich hier kennengelernt, viele Paare wollten später auch hier heiraten.“

Guinness, mit cremigem Schaum und samtiger Krone. (Foto: Gordon Scammell/LOOP IMAGES via www.imago-images.de/imago images/Loop Images)

Für ein frisch gezapftes Guinness reisten Gäste bis heute aus dem Umland an, erzählt Daly: „Augustiner bekommen sie in Starnberg auch, Guinness nicht.“ Den cremigen Schaum des fast schwarzen Gebräus, der langsam im Glas hochsteigt und oben eine samtige Krone bildet, schätzten die Gäste besonders. Kenner meinen, in Deutschland ausgeschenktes Guinness vom irischen unterscheiden zu können.

Daly weiß auch, warum: „Das liegt am Mischgas, mit dem Guinness hier ausgeschenkt wird.“ In Deutschland handle es sich um eine Mischung aus 70 Prozent Stickstoff und 30 Prozent Kohlensäure, in Irland sei das Verhältnis 80 zu 20. „Dadurch schmeckt es dort noch mal etwas cremiger“, findet Daly. Ihm selbst schmecke Guinness in der Heimat am besten, im München trinke er lieber Weißbier.

Paul Daly mit den Söhnen Kevin (l.) und Liam. (Foto: Robert Haas)

Seine zwei ältesten Söhne greifen dagegen eher im Winter zum Guinness und im Sommer zum bayerischen Hellen. Der 35-jährige Liam wird das Kilians nun zusammen mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Kevin führen. Dass zwei Kinder die Geschäftsleitung übernehmen, war nicht von Anfang an gesetzt.

Liam habe sein Studium zum Bio-Ingenieur gelehrt, dass er nicht ein Leben lang an der Laborbank pipettieren, sondern lieber mit Menschen arbeiten wolle. Kevin studiert in Regensburg BWL und steigt nach der Uni Vollzeit in den Familienbetrieb ein. Im Pub-Büro wird sein abstraktes Studium greifbar: „Das sind nicht bloß Zahlen, die ich da anschaue, sondern ich weiß genau, was ich kaufe.“

Optisch wie charakterlich sind Liam und Kevin Daly sehr unterschiedlich, wie sie auch selbst finden. Kevin, der Musiker von den beiden, sieht seinem Vater ähnlicher als sein großer Bruder, hat dessen Statur, Gesichtszüge sowie dunkelbraunen Schopf und Vollbart geerbt. Liam, eher der Sportler-Typ, ist groß gewachsen und trägt sein dunkelblondes Haar glatt nach hinten gelegt.

Kevin kümmert sich um die Verwaltung, und Liam ist als „Front of House“ bei den Gästen sowie an der Bar und fürs Personalwesen zuständig. Untereinander und mit ihrer Mutter sprechen die Brüder Deutsch, mit ihren Angestellten und ihrem Vater Englisch.

Der Großteil der Familie Daly – Paul hat fünf Geschwister – lebt noch immer im Raum Dublin. Liam, Kevin und ihre jüngeren Geschwister Steven und Miriam besuchen ihre Verwandten dort bis heute regelmäßig. Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter durfte schon die Dubliner Dalys persönlich kennenlernen. Reiter und Daly sind seit über 15 Jahren befreundet, musizieren gelegentlich zusammen für den guten Zweck und waren auch schon zusammen im Irland-Urlaub.

„Da haben wir fast jeden Abend in irgendeinem Pub zusammen Musik gemacht“, erinnert sich Reiter. Die Iren, so findet er, seien tiefenentspannt, immer gut gelaunt und machten gerne Musik. Das habe ihn an seinem Freund Paul immer schon fasziniert. In Irland lernt Reiter auch Dalys Vater kennen – wie der Sohn ein „echter Daly“, meint Reiter, „so ein verbindlicher Typ, den man einfach mögen muss“.

Paul Daly (l.). mit Oberbürgermeister Dieter Reiter beim St. Patrick's Day. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Für Paul und Kevin gehört auch das Musizieren zum Pub-Alltag. Vater und Sohn haben jeweils eine eigene Band und treten regelmäßig gemeinsam im Kilians auf. Am ersten Abend der Geburtstagsfeierlichkeiten singen sie zusammen auf der Bühne, Paul an der Gitarre, Kevin am Keyboard.

Derweil kümmert sich Liam um den Barbetrieb vor der Bühne. Eine mehrtägige Jubiläumsfeier wie diese sei eigentlich schon zum 20-Jährigen geplant gewesen, dann kam jedoch die Pandemie dazwischen. Mag sich das Konsumverhalten der Gäste seither geändert haben, im Kilians falle das nicht ins Gewicht: „Die Leute bleiben nach dem Abendessen sitzen, weil wir ein Programm haben“, erklärt Liam Daly. Damit meint er Livemusik, Karaoke, Pub-Quiz und Sportübertragungen. Deshalb kämen auch am späteren Abend immer noch Gäste vorbei – Erlebnisgastronomie statt Schnellservice.

Diese Mischung aus Livemusik und Sportgaststätte sei einer der Gründe, warum sich das Kilians seit 25 Jahren an einem so zentralen Standort halten konnte, findet OB Reiter. Daly sei da auf eine Nische gestoßen, denn das Kilians sei eine von wenigen Livemusik-Kneipen in München. „Mei, die Geräuschkulisse, wenn da unten Football läuft, die muss man mögen“, räumt Reiter ein. Aber auch das gehöre zu einem Irish Pub dazu.

Dazu habe es Daly nie versäumt, die Produktpalette zur rechten Zeit anzupassen, etwa mit vegetarischen und veganen Speisen. Sohn Liam findet, auch den Trend zum alkoholfreien Bier hat das Kilians nicht verschlafen. Mit Augustiner und Guinness hätten sie zwei beliebte Marken im Sortiment, die beide alkoholfreies Bier eingeführt haben. Das „Guinness 0.0“ ist seit vergangenem Frühjahr in Deutschland erhältlich und Augustiner brachte ein Jahr zuvor sein alkoholfreies Helles auf den Markt.

Im Großen und Ganzen habe sich aber das traditionelle Konzept bewährt und werde auch unter der neuen Generation nicht groß umgeworfen, versichert Kevin Daly: „Das Konzept Irish Pub ist weltweit bekannt: Egal, wo ich bin, ich weiß ungefähr, was ich zu trinken bekomme, dass es Livemusik gibt und dass ich Englisch sprechen kann.“ Er und sein Bruder wollen höchstens an kleinen Stellschrauben drehen, zum Beispiel am Ausbau der Technik für Sportübertragungen und fürs Kassensystem.

Bald könnte die Familie Daly außerdem wieder einen zweiten Pub eröffnen, zumindest halten sie bereits die Augen offen nach einem geeigneten Objekt in München. Dann wäre wahrscheinlich auch der jüngste Bruder Steven mit von der Partie, schätzt Vater Paul. Er selbst will als Berater präsent bleiben und wird es sich nicht nehmen lassen, gelegentlich die Bühne im Kilians oder Kennedy’s zu bespielen. Für beide Pubs kümmert er sich nach wie vor ums Booking der Live-Bands.

„Ich habe jetzt einen neuen Beruf: Musiker!“, scherzt er. Sohn Kevin kontert: „Schon praktisch, wenn der Booker bei einer kurzfristigen Absage selbst einspringen kann.“ Vor allem wolle Paul aber mit seiner Band wieder vermehrt in anderen Städten auftreten, daneben weiterhin den St. Patrick’s Day musikalisch mitgestalten sowie die Fragen fürs Pub-Quiz im Kilians zusammenstellen. „Und Enkelkinder habe ich auch noch“, wirft er ein. Der Nachwuchs für den „irish-bayerischen“ Familienbetrieb wäre damit gesichert.