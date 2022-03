Fassungslos, wütend, aber auch dankbar: In einer bewegenden Rede schildert Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko dem Münchner Stadtrat, wie er die Schrecken des Krieges in seiner Stadt erlebt - und was er von den deutschen Politikern erwartet.

Von Heiner Effern und Nadja Tausche

Alle Köpfe drehen sich zur Leinwand, als das Bild plötzlich nicht mehr schwarz ist und Vitali Klitschko erscheint. In ockerfarbener Jacke, die an einen Armee-Parka denken lässt, sitzt der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor einer braunen Tischplatte in einem neutralen Raum mit grauen Vorhängen, als er seine Rede an die Partnerstadt München beginnt.