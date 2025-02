Die Verwaltung soll zudem prüfen, ob weitere geeignete Fahrzeuge und Maschinen aus dem Eigentum der Stadt für eine Schenkung zur Verfügung stehen. Mit der Spende soll München ein Zeichen der Solidarität an die Menschen in der Ukraine und insbesondere der Partnerstadt senden. Die Fraktionen wollen damit auch zeigen, „dass sie geschlossen hinter dem Kampf für Frieden und Freiheit der Ukraine stehen“ und die Not der Menschen in Kiew im Blick behalten.