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WirtschaftWie Firmen in München zum weltweiten KI-Boom beitragen

Lesezeit: 7 Min.

Hunderte Firmen in München  beschäftigen sich mit der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz.
Hunderte Firmen in München  beschäftigen sich mit der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz.
Foto: Peter Steffen/dpa

Nicht nur große US-Tech-Konzerne wie Google, Meta oder OpenAI sind in der Stadt aktiv, auch viele lokale Unternehmen treiben das Geschäft mit der künstlichen Intelligenz voran. Wo die Stärken des Standorts liegen – und woran es hakt.

Von Catherine Hoffmann

SZ bei Google bevorzugen

Vor dem Deutschen Museum stehen an diesem Spätsommertag Aufsteller mit der Aufschrift „Mistral in Germany“. Schwarz, Rot, Orange und Gelb spielen auf Schwarz-Rot-Gold an. Drinnen flackern Lichteffekte über schwarze Wände; am Eingang gibt es Lebkuchenherzen mit Mistral-Logo, an der Bar sogar Champagner. So inszeniert ein großer europäischer KI-Anbieter seinen Start in München. Über der Pressemitteilung steht: „Hallo, Deutschland“. Auf der Bühne geht es um die großen Fragen: Kann Europa eigene, souveräne KI entwickeln und damit seine Industrie stärken?

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