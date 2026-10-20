Nicht nur große US-Tech-Konzerne wie Google, Meta oder OpenAI sind in der Stadt aktiv, auch viele lokale Unternehmen treiben das Geschäft mit der künstlichen Intelligenz voran. Wo die Stärken des Standorts liegen – und woran es hakt.

Vor dem Deutschen Museum stehen an diesem Spätsommertag Aufsteller mit der Aufschrift „Mistral in Germany“. Schwarz, Rot, Orange und Gelb spielen auf Schwarz-Rot-Gold an. Drinnen flackern Lichteffekte über schwarze Wände; am Eingang gibt es Lebkuchenherzen mit Mistral-Logo, an der Bar sogar Champagner. So inszeniert ein großer europäischer KI-Anbieter seinen Start in München. Über der Pressemitteilung steht: „Hallo, Deutschland“. Auf der Bühne geht es um die großen Fragen: Kann Europa eigene, souveräne KI entwickeln und damit seine Industrie stärken?