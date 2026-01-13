In einem unscheinbaren Bürogebäude im Münchner Stadtteil Obergiesing entsteht derzeit etwas, das man eher in Taiwan, Kalifornien oder Südkorea vermuten würde: Hochtechnologie für das Herz der digitalen Welt. Kühlschrankgroße Maschinen, montiert unter Reinraumbedingungen, sollen bald ausgeliefert werden – an die modernsten und größten Chipfabriken der Welt. Ihr Zweck: sichtbar machen, was bislang verborgen blieb.