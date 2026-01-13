Zum Hauptinhalt springen

Quantum DiamondsMünchner Start-up könnte für globale Chipindustrie unverzichtbar werden

Lesezeit: 4 Min.

Vor drei Jahren haben Fleming Bruckmaier (links) und Kevin Berghoff Quantum Diamonds gegründet. Das Start-up aus München hilft Herstellern, defekte Chips schneller, günstiger und ohne Zerstörung zu finden.
Vor drei Jahren haben Fleming Bruckmaier (links) und Kevin Berghoff Quantum Diamonds gegründet. Das Start-up aus München hilft Herstellern, defekte Chips schneller, günstiger und ohne Zerstörung zu finden. (Foto: Catherina Hess)

Quantum Diamonds hat Mikroskope entwickelt, die in modernen Mikrochips kleinste Fehler erkennen können. Nun werden die ersten Geräte ausgeliefert – zu den Branchengrößen aus Taiwan und den USA.

Von Catherine Hoffmann

In einem unscheinbaren Bürogebäude im Münchner Stadtteil Obergiesing entsteht derzeit etwas, das man eher in Taiwan, Kalifornien oder Südkorea vermuten würde: Hochtechnologie für das Herz der digitalen Welt. Kühlschrankgroße Maschinen, montiert unter Reinraumbedingungen, sollen bald ausgeliefert werden – an die modernsten und größten Chipfabriken der Welt. Ihr Zweck: sichtbar machen, was bislang verborgen blieb.

