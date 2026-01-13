In einem unscheinbaren Bürogebäude im Münchner Stadtteil Obergiesing entsteht derzeit etwas, das man eher in Taiwan, Kalifornien oder Südkorea vermuten würde: Hochtechnologie für das Herz der digitalen Welt. Kühlschrankgroße Maschinen, montiert unter Reinraumbedingungen, sollen bald ausgeliefert werden – an die modernsten und größten Chipfabriken der Welt. Ihr Zweck: sichtbar machen, was bislang verborgen blieb.
Quantum DiamondsMünchner Start-up könnte für globale Chipindustrie unverzichtbar werden
Lesezeit: 4 Min.
Quantum Diamonds hat Mikroskope entwickelt, die in modernen Mikrochips kleinste Fehler erkennen können. Nun werden die ersten Geräte ausgeliefert – zu den Branchengrößen aus Taiwan und den USA.
Entdeckungen in der Wissenschaft:Von Intervallfasten bis Ziegelbau – diese Durchbrüche sind Münchner Wissenschaftlern gelungen
Sie jagen Bakterien und bauen Roboter, die das Meer säubern, Stammzellen umwandeln oder Ziegelwände optimieren – und erkennen ein Risiko beim Fasten: Was Forscherinnen und Forscher der TU München 2025 Außergewöhnliches geleistet haben.
Lesen Sie mehr zum Thema