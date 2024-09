Julia Schmelzer gewinnt den diesjährigen Masterclass-Preis des Auktionshauses Ketterer und damit 10 000 Euro sowie eine Einzelausstellung in der Ketterer-Galerie Berlin Ende des Jahres. Die Jury entschied sich einstimmig für die Videoarbeit Schmelzers, die an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft arbeitet und aus Found-Footage-Material visuelle, teils fantastisch anmutende Dystopien schafft, in denen es ebenso um Industrialisierung, Infrastruktur und Produktion geht wie um KI, Genforschung und Robotik. Die 1988 in Dresden geborenen Künstlerin studierte bei Carsten Nicolai an der Dresdner Kunstakademie, wo sie in diesem Jahr als Meisterschülerin abschloss.