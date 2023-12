Von Lisa Sonnabend

Am Marienplatz steigen sie ein, die U-Bahn ist voll. Was da heute los sei, will sie wissen. Ein Fußballspiel, sagt er. Sie verstehen sich gut. Doch als die beiden an der Poccistraße die Bahn verlassen, ist der Bahnsteig so voll, dass sie sich aus den Augen verlieren. Dabei hätte der Mann die Frau gerne näher kennengelernt. Kurz danach hängt er einen Zettel am Marienplatz auf, darauf beschreibt er das Zusammentreffen und kündigt an: Er wolle nun jeden Wochentag zwischen 16.15 und 16.30 Uhr am Bahnsteig warten - und bittet die Frau vorbeizukommen.