In ihrem Blick liegt trügerische Hoffnung. Nawi (Michelle Lemuya Ikeny) lächelt. Sie weiß, dass sie die Abschlussprüfung an der Schule meistern wird. Als das afrikanische Mädchen wenig später die Ergebnisse erfährt, wird sie als „Beste der Region“ gefeiert. Nawi träumt von der Highschool in der Hauptstadt Nairobi, von einer Zukunft als Wissenschaftlerin oder Pilotin. In ihr Notizbuch schreibt sie: „Mein größter Traum ist es, eine Stimme zu haben, wenn ich erwachsen werde. Ich möchte der großen Welt Hallo sagen.“
Prinz Ludwig von Bayern und sein Engagement in Kenia„Ich glaube sehr daran, dass Filme die Welt verändern können“
Lesezeit: 5 Min.
Seit vielen Jahren betreibt Prinz Ludwig von Bayern Entwicklungshilfe in Kenia. Wenn nun der Spielfilm „Nawi“ in die Kinos kommt, erfüllt sich sein Herzenswunsch: Zeichen setzen für Bildung und gegen Kinderehen. Seine Ziele gehen weit über den Film hinaus.
Von Bernhard Blöchl
Schauspielerin Lavinia Wilson:Kämpferin gegen den tief sitzenden Frauenhass
Lavinia Wilson ist die Frau für komplexe Rollen. Warum es davon im deutschen Fernsehen noch zu wenige gibt, warum das Gegockel der Männer eher zu- als abnimmt und warum Kate Winslet ein Vorbild für ihren neuen Krimi war, erzählt die Schauspielerin im Gespräch.
Lesen Sie mehr zum Thema