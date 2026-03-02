In ihrem Blick liegt trügerische Hoffnung. Nawi (Michelle Lemuya Ikeny) lächelt. Sie weiß, dass sie die Abschlussprüfung an der Schule meistern wird. Als das afrikanische Mädchen wenig später die Ergebnisse erfährt, wird sie als „Beste der Region“ gefeiert. Nawi träumt von der Highschool in der Hauptstadt Nairobi, von einer Zukunft als Wissenschaftlerin oder Pilotin. In ihr Notizbuch schreibt sie: „Mein größter Traum ist es, eine Stimme zu haben, wenn ich erwachsen werde. Ich möchte der großen Welt Hallo sagen.“