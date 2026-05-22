Wo ist eigentlich Kelly Rutherford? Eine Frage, die sich mancher stellt, der sich in dem Raum voller Menschen umschaut. Dabei müsste sie doch recht einfach zu erkennen sein: Sie ist die blonde Frau, die ganz in Beige angezogen ist. Nun ja, beim Blick über die vielen Besucherinnen drumherum (wer auf Männerfang aus ist, hat schlechte Karten), muss man sich dann doch eingestehen: Das ist nicht unbedingt die beste Beschreibung. Die Blond-Beige-Quote liegt so hoch wie das Basiscamp am Mount Everest: sehr, sehr weit oben.

Fans der erfolgreichen US-Teenie-Serie „Gossip Girl“ wissen freilich auch so, um wen es sich bei Kelly Rutherford, 57, handelt. Für alle anderen: Sie ist eine amerikanische Schauspielerin, in Gossip Girl zählte sie über alle sechs Staffeln hinweg zum Haupt-Cast.

Den Cappuccino gibt’s mit Hundepfotenabdruck – freilich einen aus Schokopulver und keinen echten. Robert Haas

Von der irritierend großen Anhäufung der Farbe Beige einmal abgesehen, ist die Veranstaltung „Auf ein Date mit Kelly Rutherford“ am Donnerstagnachmittag im Breuninger-Café „Eduard’s“ in München auch sonst eher irritierend. Anlass für das Event mit dem Hollywood-Promi ist „Simply Wau“. Eine neue Hundeshampoo-Marke im höheren Preissegment – die Flasche mit 100 Milliliter gibt’s für 19,90 Euro. Den Online-Bewertungen zufolge soll das Shampoo vor allem geeignet für Hunde mit sensibler Haut sein, die von Juckreiz geplagt sind. Rutherford ist gut befreundet mit der Gründerin der Premium-Marke, Michaela Cordes; deren Familie gehört das Pharma-Unternehmen Cordes.

„Wir haben beide je zwei Hunde“, sagt Cordes, umringt von den vielen Frauen im Publikum, und spricht von ihrer Freundschaft mit Kelly Rutherford, „unsere Hunde sind die neuen Kinder geworden.“ Die seien mittlerweile erwachsen und aus dem Haus. Man könnte Rutherford also als so etwas wie die Botschafterin für Simply Wau bezeichnen. „Thank you for having us“, sagt sie, „we are all big dog lovers and animal lovers, I am really happy to be here, it is nice to see all of your doggies.“ Und nach diesen drei Sätzen ist die Botschaft der Botschafterin dann auch schon rum.

Man kann es ihr nicht verübeln. Ein paar Mal gewinnt man den Eindruck, dass sie selbst nicht so recht weiß, warum sie hier ist. Über das Hundeshampoo scheint sie nicht viel zu wissen. Die Besucherinnen erfahren jedenfalls fast nichts dazu. Fraglich, ob das hier überhaupt jemanden interessiert.

Dass Kelly Rutherford hier ist? Für einige der Menschen in Beige ist es wohl interessanter, das eigene Antlitz mit dem überzüchteten Dackel, Mops oder Zwergspitz auf dem Arm in die Kamera zu halten. Alles animal lovers hier? Manche würden solche Hunde, mit der extremen Mini-Statur, den viel zu langen Rücken und viel zu kurzen Schnauzen als Qualzucht bezeichnen. Aber das ist ein anderes Thema. Wohlzufühlen scheinen sich zumindest die wenigsten tierischen Besucher: Die Ruten oft eingezogen, hechelnd und unruhig – alles Stressanzeichen.

Immerhin zwei jugendliche Mädchen sind offensichtlich nur wegen Kelly Rutherford gekommen. Mit drei DIN-A4-groß ausgedruckten Fotos und leicht roten Bäckchen stehen sie vor der Schauspielerin und bitten sie um Autogramme. Und als sie links und rechts neben der zierlichen und sympathisch wirkenden Frau für ein gemeinsames Foto stehen, könnte ihr Strahlen kaum größer sein.