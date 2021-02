Hannes Viehhausers Familienunternehmen Orix betreibt seit mehr als 35 Jahren Automaten - allein in München sind es etwa 2200. Der 41-Jährige erklärt, wie die Branche gesellschaft­liche Veränderungen spürt, wie sie sich anpasst und warum sie eine Zukunft hat

Von Philipp Crone

Das 20-Cent-Stück setzt kurz auf der Kante des Schlitzes auf, "Klick", rutscht rein, fällt drei Zentimeter runter, es macht "Klöck", Metall auf Metall. Es klingt mit diesem Klickklöck ein bisschen, als würde ein Gewehr durchgeladen. Die Münze sitzt fest. Genau an der richtigen Stelle. Hannes Viehhauser schaut auf den metallenen Griff am roten Apparat, der an einer weißen Hauswand hängt.