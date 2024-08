Ein ertappter Ladendieb hat am Freitag in einem Geschäft in der Münchner Altstadt auf einen Kaufhausdetektiv eingestochen. Allerdings erwischte der 26-Jährige beim schnellen Griff in die Hosentasche zum Glück nicht die wohl intendierte Waffe – ein Messer -, sondern lediglich einen Löffel.