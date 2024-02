Spektakuläre Pläne am Stachus

Von Sebastian Krass

Erst Auszug der Kaufhof-Filiale, dann Leerstand, gefolgt von einem gescheiterten Verkauf und einer gescheiterten Zwischennutzung: Es ist in den vergangenen Jahren viel schiefgelaufen mit dem ehemaligen Warenhaus am Stachus. Doch nun zeichnet sich eine neue Perspektive für die prominent gelegene und teilweise denkmalgeschützte Immobilie in der Innenstadt ab. Die Eigentümer-Familie Zechbauer plant einen großangelegten Umbau mit einer neuen Nutzung - und einer öffentlich zugänglichen Dachterrasse.