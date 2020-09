Von Sebastian Krass

Überraschende Wende im Ringen um eine Zukunft für den Kaufhof am Stachus: Am Freitagmittag haben sich die Hauptvermieter, die Münchner Unternehmerfamilie Zechbauer, und Arndt Geiwitz, Generalbevollmächtigter des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK), auf einen neuen Mietvertrag geeinigt, mit dem das Warenhaus bis Ende September 2022 offen bleibt. So erklärte es Michael Zechbauer auf Anfrage. "Es gab ein weiteres Entgegenkommen unsererseits und auch ein Entgegenkommen von GKK, so war die Einigung möglich", sagte Zechbauer, "wenn auch leider ohne eine Beteiligung der Stadt oder des Freistaats."

Der zuständige Referent der Gewerkschaft Verdi, Dominik Datz, bestätigt die Information über die Rettung des Kaufhof, von der nach seiner Darstellung 200 direkt Beschäftigte und weitere 100 Arbeitskräfte von Dienstleistern profitieren, und sagt: "Die Familie Zechbauer hat eine unglaubliche soziale Verantwortung gezeigt, Wahnsinn." Geiwitz und der Signa-Konzern des Österreichers René Benko, zu dem GKK gehört, waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Noch am Mittwoch hatte Zechbauer, dessen Familie das Warenhausgebäude gehört, erklärt, er habe sich mit Geiwitz über finanzielle Bedingungen geeinigt, zu denen der Betrieb ein oder zwei Jahre weiterlaufen könne. Es brauche aber unbedingt auch ein Entgegenkommen der öffentlichen Hand. Ein Teil der Kaufhof-Flächen im Untergeschoss gehört nämlich den Stadtwerken München (SWM). Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärte aber mit Berufung auf städtische Juristen und die Regierung von Oberbayern, die SWM dürften aus Gründen der Wettbewerbsneutralität keinen Mietnachlass gewähren.

Zechbauer hatte die Verhandlung am Freitag als allerletzte Chance bezeichnet, sich doch noch zu einigen. Andernfalls sähe er sich gezwungen, Mietverträge mit Interessenten für eine Zwischennutzung zu fixieren. Die Einigung wurde nach Darstellung Zechbauers dadurch möglich, "dass wir über die zwei Jahre auf 92,5 Prozent der bisherigen Mieteinnahmen verzichten". Zudem habe der Signa-Konzern sich bereit erklärt, die anderen Mietverhältnisse und die Nebenkosten weiter zu tragen.