Ein Münchner Unternehmer soll vor der Übernahme des Tietz-Hauses, ehemals Hertie und Karstadt, am Bahnhofsplatz stehen. Ein Nachteil dieses Immobilienprojekts ist seine Nachbarschaft.

Von Sebastian Krass und Meike Schreiber

Es hat lang gedauert, aber nun tut sich etwas bei der Verwertung der von René Benko hinterlassenen Immobilien in der Münchner Innenstadt. Erst wurde bekannt, dass die Alte Akademie an der Neuhauser Straße vor einem Verkauf steht, nun ist das offenbar auch beim Tietz-Haus, dem historischen Kaufhaus am Bahnhofsplatz (ehemals Hertie und Karstadt), der Fall.