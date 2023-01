Von Bernhard Blöchl, Michael Bremmer, Jutta Czeguhn, Josef Grübl und Evelyn Vogel

Auf Samtpfoten ins Kino

Detailansicht öffnen "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" läuft aktuell erfolgreich in den Kinos. (Foto: Universal Pictures)

Sieben Leben hat die Katze, in angelsächsischen Ländern sogar neun. Dem Grimm'schen Märchenheld mit den großen Stiefeln hilft das wenig, ist er doch mit seinen ersten acht Leben recht arglos umgegangen. Er landet im Stubentiger-Sanatorium, bevor er zu alter Stärke zurückfindet. "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" läuft aktuell erfolgreich in den Kinos, der US-Animationsfilm hat bereits mehr als eine Million Katzenfans angesprochen. "Cat Content" ist nicht nur im Internet beliebt, sondern auch im Kino: Kaum ein Monat vergeht ohne Filme mit Katzenbeteiligung (Anfang Februar startet mit "Maurice, der Kater" das nächste samtpfotige Abenteuer). Oft kommen sie computeranimiert daher, was auch damit zu tun hat, dass sich die Tiere nur schwer trainieren lassen: Für die Rolle einer Filmkatze werden stets mehrere Katzen benötigt.

Auf der Leinwand (oder im Heimkino) stehlen sie den anderen aber die Show, in Filmen wie "Bob, der Streuner", "Inside Llewyn Davis", dem österreichischen Arthouse-Hit "Kater" oder der türkischen Doku "Kedi - Von Katzen und Menschen". Und dann wären da natürlich noch die animierten "Aristocats", "Garfield" oder die fiesen Straßenkatzen aus "Pets": Sie alle haben mehr als sieben oder neun Leben, sie sind unsterblich. grü

Schmusen und schmausen

Detailansicht öffnen Zu Gast bei Prinzessin Ayla: Sechs Katzen mischen sich im Münchner Tagescafé "Katzentempel" unter die menschlichen Besucher - aber nur, wenn sie wollen. (Foto: Katzentempel GmbH)

Wenn Prinzessin Ayla durch den Raum scharwenzelt, drehen sich alle nach ihr um. Gespräche stocken, Essen wird kalt. Damit muss man rechnen, wenn man im "Katzentempel" verweilt. Ob die langhaarige Ayla, der cheffige Gizmo oder Balou, der Grantlhuber - wegen der flauschigen Attraktionen kommt man schließlich hierher. Seit bald zehn Jahren gibt es das Katzencafé in der Türkenstraße 29 nun schon. Besucher freuen sich nicht nur über Drinks und köstliche vegane Speisen (Tipp: die "Tofuwabohu Bowl" mit Wildreis, mariniertem Tofu und einigem mehr), sondern auch über die tierische Gesellschaft. Wenn man Glück hat.

Katzen sind Katzen, sie kommen und gehen, wann sie wollen. Rückzugsmöglichkeiten und Hygieneregeln verstehen sich von selbst. Das Konzept von Kathrin Karl und Thomas Leidner hat sich etabliert, mittlerweile gibt es schnurrende Tagescafés auch in Rosenheim, Regensburg, Augsburg, Nürnberg und einigen Städten mehr. Und wer sich Hals über Kopf in eine der Tempelkatzen verliebt, kann eine Patenschaft übernehmen (Katzentempel München, Türkenstraße 29, Mo.-Do. 10-20 Uhr, Fr. 10-21 Uhr, Sa. 9-21 Uhr, So. 9-20 Uhr, Telefon 089/20061249, www.katzentempel.de). blö

Botschafter des Friedens

Detailansicht öffnen Iran, ein Land mit den Konturen einer Katze. (Foto: Ayeda Alavie/Hagebutte Verlag)

"Irans Landkarte sieht wie eine Katze aus. Der Kopf der Katze liegt am Kaspischen Meer. Unter ihren Pfoten liegt der Persische Golf. Und wie Ihr wisst, gibt es dort sehr viel Erdöl. Deshalb hat Irak unser Land angegriffen. Also geht es im Krieg um das Erdöl.'" So fasst die Lehrerin in Ayeda Alavies Buch "Meine Heimat, Katze" die geopolitische Lage des Iran zusammen. Die Autorin und Übersetzerin, die in Teheran an der Filmhochschule studiert hat, erzählt hier auf leise, einfühlsame Weise, wie ein Mädchen den ersten Golfkrieg und die Islamische Revolution erlebt. Die Alarmsirenen, Bombenangriffe, die Unfreiheit - alles hat sich verändert.

Die Tiere, vor allem ein verletztes Straßenkätzchen namens Iran werden für die Protagonistin zu Botschaftern des Friedens. "Ich wünschte mir, dass Iran eine echte Katze wäre, und auch alle anderen Länder echte Tiere wären, wie in einem Dschungel. In dieser Welt würden die Länder keinen Krieg gegeneinander führen." Dieses wunderbare Vorlese- und Erstlesebuch ist im Münchner Hagebutte Verlag erschienen. czg

Auf dem Catwalk

Detailansicht öffnen Da helfen kein Betteln und auch kein Leckerli: Eine Katze entscheidet selbst, ob sie fotografiert werden möchte. (Foto: Andrea Späth Fotodesign)

Eines vorneweg: Katzen zu fotografieren, gehört zu der schwierigsten Disziplin der Tierfotografie. Und das liegt am Wesen der Katze. Sie hat einen eigenen Willen. Aus diesem Grund hat eine Katze auch meist keine Lust, vor einer Kamera stehenzubleiben. Das sagt zumindest die Dachauer Fotografin Andrea Späth, die sich 2010 auf Tierporträts spezialisiert hat. Die wichtigste Eigenschaft für Fotografen ist daher Geduld. Und sollte sich die Katze dann doch einmal dazu durchgerungen haben, ruhig dazuliegen, müsse man schnell sein und den Auslöser drücken.

"Man kann Katzen nicht mit Leckerlis bestechen", sagt Andrea Späth, Jahrgang 1967. "Und man muss permanent den Kasper machen, um die Aufmerksamkeit der Katze auf sich zu ziehen." Daher sollte man immer einen Assistenten dabeihaben, das erleichtert die Arbeit. Ihr weiterer Tipp für Hobbyfotografen: Katzen immer auf Augenhöhe fotografieren. Wenn trotzdem alles scheitert? Hunde ablichten, das sei wesentlich einfacher. mbr

Ermittler mit Krallen

Detailansicht öffnen Krimiautorin Sabine Thomas mit Kater Merlino Bambino Vampirello. (Foto: Andreas Hoh)

Sie sind nachtaktiv und können im Dunklen sehen. Sie sind geheimnisvoll und können unbemerkt in jedes Haus schleichen. Und sie sind vor allem intelligent. Die Rede ist von Katzen. Und alle Eigenschaften, die Schriftstellerin und Krimifestival-Organisatorin Sabine Thomas über Deutschlands beliebtestes Haustier findet, festigt ihre Meinung, dass Katzen sehr gut geeignet sind, Hauptrollen in Kriminalromanen zu übernehmen. "Katzen haben Eigenschaften, die man sowohl Ermittlern zuschreiben kann wie auch Mördern", sagt Sabine Thomas, Jahrgang 1965. Mörder, wirklich? "Katzen sind wahnsinnig verschmust", sagt sie, "Katzen können aber auch abgrundtief böse sein." Das sei ja auch das Reizvolle an Katzen.

In ihren eigenen Büchern schleichen immer wieder Katzen durchs Bild. Ihre Katzen haben sie aber auch immer wieder zu Krimis inspiriert. Merlino etwa, ein sardischer Hafenkater, literarisch verewigt in dem Kurzkrimi "Katzenaugen in der Nacht". Merlino war eine Woche lang untergetaucht, gefunden hat ihn Sabine Thomas im Haus des Nachbarn, der allerdings gerade verreist war. Auch bei ihrem Münchner Krimifestival haben Katzenthriller einen festen Platz. Auch dieses Jahr wird es einen Abend geben, in dem Ermittler mit Krallen die Hauptrolle spielen. mbr

Flauschige Covermodels

Detailansicht öffnen Cover des Magazins "Geliebte Katze", hier schon die Märzausgabe 2023. (Foto: Ein Herz für Tiere Media GmbH)

Ja, regelmäßige Gewichtskontrolle ist wichtig. Auch bei Katzen. Am besten stellt man sich mit seinem Tier gemeinsam auf die Waage, und zieht dann die eigenen Kilos ab. Solch wertvolle Tipps finden Katzenfreunde im aktuellen Februar-Heft von "Geliebte Katze". Das Katzenmagazin aus München, das sich selbst "Europas beliebtestes" nennt, feiert 2023 seine 30-jährige Existenz auf dem Zeitungsmarkt und erbringt monatlich in einer Auflage von über 46 000 Exemplaren den Beweis, dass zum Thema Katze längst noch nicht alles geschrieben ist. Und das in einer überzeugenden Mischung aus klassisch (Kreuzworträtsel, Suchbild, Malwettbewerb) und trendig mit Online-Download und Blog. Es gibt Gesundheitstipps (Zahnpflege) und Ratschläge vom Katzenpsychologen (Katzen als Entspannungscoach), Tierschutzinfos und News aus der digitalen Cat-Community. Schließlich sind auch in der Hemisphäre der Tierpresse die "Petfluencer" längst groß angesagt. czg

Katzenmusik

Detailansicht öffnen Kater Carli entspannt sich gern zur Musik, die seine Menschen so hören, aber es gibt auch spezielle Kompositionen für Katzen. (Foto: privat)

Katzenmusik hat einen miesen Ruf. Und natürlich geht der Mensch hier mal wieder rein von seinem eigenen Gehör aus, wenn er die akustischen Signale paarungsbereiter Katzen und Kater als nervtötend empfindet und mit dem dissonanten Geschrammel diverser Streichinstrumente assoziiert. Dabei scheinen die Tiere durchaus Sinn für Harmonik zu haben. Die Medizinische Kleintierklinik der LMU etwa schafft laut Website für ihre sensiblen Patienten im Behandlungsraum und im Katzenstall eine Wohlfühl-Atmosphäre mit speziell für Katzen-Bedürfnisse komponierter Musik von David Teie, hauptberuflich Cellist im National Symphony Orchestra in Washington.

Diese stressreduzierende Playlist basiert auf einer wissenschaftlichen Studie von Charles Snowdon, emeritierter Professor für Psychologie an der Universität Wisconsin-Madison. Der hat herausgefunden, dass Teies Musik bei den Tieren besser Wirkung zeigt als Stille oder klassische Musik wie Bachs berühmtes "Air" oder Faurés "Elegie". Womöglich weil er sie angepasst hat an die Tonhöhe, die bei Katzen etwa zwei Oktaven höher liegt als beim Menschen. Wie sich das Album "Music for Cats" anhört, das über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert wurde? Nun, sehr anders als Rossinis miauende "Katzenduett" oder Scarlattis "Katzenfuge". Nun, ein wenig esoterisch vielleicht, zuweilen auch recht Avantgarde, mit Streichern, Vogelgezwitscher, Sauggeräuschen und einem wunderbar einschläfernden Dauerschnurren, produziert von einer Orgel. czg

Sinnliche Musen

Detailansicht öffnen "Akt mit Katze" von Franz Marc, 1910. (Foto: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München)

Franz Marc und seine blauen Pferde - wer kennt sie nicht. Bekannt auch seine Kühe in rot, grün, gelb, seine Rehe, Vögel, Äffchen. Weniger bekannt sind seine Gemälde von Katzen - sieht man mal von der Wildkatze, dem gelben Tiger ab. Dabei hat er einige Katzen gemalt: einzeln, zu zweit, spielend, schlafend, im Arm eines Mädchens. Und dann gibt es den "Akt mit Katze" von 1910, im Münchner Lenbachhaus. Nicht das Tier, sondern der weibliche Akt steht hier im Vordergrund. Die Bildsprache ist noch viel naturalistischer als die der späteren Ikonen Marcs. Die auf einem grünen Kissen hockende, nach vorne gebeugte kräftige Gestalt mit dem rot-braunem Haar hält einem kleinen, gelben Kätzchen ein Schüsselchen mit Milch hin. Zärtlich streichelt sie das Tier, während dieses mit geschlossenen Augen an der Milch schleckt.

Das Gemälde ist kühl und sinnlich zugleich. Der grüne Schimmer, der die Konturen der Frau umspielt, entrückt sie etwas. Doch ihre dem Kätzchen zugewandte Haltung, vor allem aber ihre Geste ist Ausdruck einer zärtlichen Begegnung zwischen zwei Wesen, die ganz in sich versunken sind und sich dem Betrachtenden in ihrer Verletzlichkeit ausliefern. Das ist meilenweit entfernt von den blauen Pferden Marcs. Und Welten von den Vollblütern, die Pferdemaler wie der Engländer Georg Stubbs im 18. Jahrhundert auf die Leinwand brachte. lyn