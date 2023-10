Kommentar von Ulrike Heidenreich

Die Ankündigung von Katrin Habenschaden, ihr Amt als Münchens Zweite Bürgermeisterin niederzulegen, kommt überraschend. Die Grünen-Politikerin ist in den drei Jahren ihrer Amtszeit zu dem geworden, was man gut und gerne als sympathisches Gesicht dieser Stadt bezeichnen darf. Zur Verblüffung über diesen Schritt gesellt sich schnell der Respekt dazu. Respekt dafür, dass eine Politikerin, die tatsächlich in einem Rekordtempo Karriere gemacht hat, auch mal die Bremse ziehen kann - wenn es ganz einfach nötig für sie ist.