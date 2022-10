In Giesing will das Katholische Siedlungswerk auf einem Pfarrgrundstück 109 bezahlbare Wohnungen errichten. Das Vorhaben ist Teil einer neuen Immobilienstrategie des reichsten deutschen Erzbistums: Wegen des Mitgliederschwunds muss die Kirche ihre Finanzen neu ordnen.

Von Lea Kramer und Ulrike Steinbacher

Wer in Giesing über Wandel und Umbruch spricht, der meint in der Regel das Gebiet rund um die Tegernseer Landstraße: die Straßen und Gassen mit dem markanten Postamt im Zentrum, das der Architekt Robert Vorhoelzer Ende der 1920er-Jahre als einer der wenigen Vertreter der Moderne in München entworfen hat. Seltener ist der Bereich in Gehweite zur U-Bahnhaltestelle Untersbergstraße gemeint. Auch dort steht ein imposantes Bauwerk, das aus Vorhoelzers Baukasten stammt. "Maria Königin des Friedens" heißt die Pfarrkirche an der Ecke Werinher- und Untersbergstraße.