Richard Kick leidet bis heute unter dem, was ihm ein Pfarrer angetan hat. Die Unfallversicherung hat festgestellt, dass die Erwerbsfähigkeit des 67-Jährigen dadurch um 80 Prozent gemindert ist. Nun steigt der Druck auf die Kirche, höhere Entschädigungen zu zahlen.

Von Bernd Kastner, Annette Zoch

Wie hoch ist der Wert eines Lebens, eines gelungenen Lebens, gemessen in Euro? Vielleicht 50 000? Das jedenfalls war in den meisten Fällen für die katholische Kirche die maximale Summe, die sie Menschen überwies, die von einem Priester missbraucht wurden. Es geht dabei um viele Menschen, die ihr ganzes Leben unter den Taten leiden, die sie meist in Kindheit oder Jugend erlitten haben.