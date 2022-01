Von Andrea Schlaier

Richard Kick geht nun erstmals mit seinem Namen an die Öffentlichkeit. Er ist Betroffener. Das neue Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising ist der Anlass für diesen mutigen Schritt. Er ist dankbar für die ethischen Einlassungen der Gutachter, es sei genau das, was die Betroffenen bräuchten. Und ganz persönlich, sagt Richard Kick, sei er sehr froh, "dass in der Untersuchung ein hoher Würdenträger genannt wird, der in einer Befragung bezüglich meines Täters alles dazu getan hat, um den Täter zu schützen und nicht mich als Opfer".