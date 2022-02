Auch wenn sie in Berlin lebt, sind ihre Verbindungen zu München vielfältig: Mehrere Jahre lang gehörte die Schauspielerin und Regisseurin Katharina Marie Schubert dem Ensemble der Kammerspiele an, derzeit spielt sie dort die Eugenie in den "Effingers". Auf dem Münchner Filmfest hatte ihr Langfilmdebüt als Regisseurin "Das Mädchen mit den goldenen Händen" Premiere - diese Woche startet das Drama in den Kinos. Die Woche in München gibt ihr Gelegenheit zu vielen Unternehmungen mit befreundeten Künstler-Kolleginnen.

Montag: Ankommen mit der dritten Generation

Detailansicht öffnen Nach dem Abendessen im Blauen Haus der Kammerspiele gibt es im Werkraum "Die dritte Generation" (vorne: Florian Voigt) nach Rainer Werner Fassbinders gleichnamigem Film. (Foto: Emma Szabó)

Heute komme ich aus Berlin am Bahnhof in München an, ich setze mir die Kopfhörer auf und laufe zur Musik der neuesten Platte von Tocotronic in die Innenstadt! Mit der richtigen Musik im Ohr wird alles um mich herum zu kleinen Geschichten, und die Neuhauser Straße ist voll mit Menschen, die interagieren, da kann man sich so einiges ausdenken! Zu Abend esse ich im Blauen Haus der Münchner Kammerspiele, weil ich dann "Die dritte Generation" von Rainer Werner Fassbinder im Werkraum ansehen möchte. Inszeniert hat das Charlotte Sprenger, eine ganz tolle junge Regisseurin. Es spielt der dritte Jahrgang der Otto Falckenberg Schule. Fassbinder ist einer meiner Lieblingsregisseure, und ich freue mich schon sehr auf diesen Abend. Zum Ausklang des Abends gehe ich in die Havana Club Bar in der Herrnstraße. Dort gibt es tolle Cocktails! Ich trinke Whiskey Sour und gucke den Barkeepern dabei zu, wie sie die Getränke herstellen. Das ist fast wie eine Theatervorstellung.

Dienstag: Unterwegs im Glockenbachviertel

Wenn ich in München bin, dann bedeutet das meist, dass ich ohne Familie da bin, und das heißt, ich habe plötzlich sehr viel Zeit! Am Dienstag gehe ich früh an der Isar joggen, im Anschluss gibt's einen Matcha Tee in der Fraunhofer Straße bei Wagners Juicery and Healthy Food. Der schmeckt da unheimlich gut. Dann schlendere ich durch das Glockenbachviertel, um zu gucken, was sich so verändert hat und gönne mir vielleicht sogar eine Massage in der Baaderstraße bei Sanaii. Im Anschluss gehe ich noch in Tushitas Teehaus. Dort gibt es mittags eine Schale mit Reis und dem, was der Koch auf dem Markt so gefunden hat. Danach muss ich unbedingt noch zu Arket gehen und mir eine Zimtschnecke kaufen, sie schmecken himmlisch. Zurück in der Wohnung, lege mich aufs Bett und gucke die Serie "Dopesick" - darauf freue ich mich auch schon sehr. Es geht um die Opioid-Kreise in den USA. Die Serie beruht auf wahren Begebenheiten. Gruselig gut!

Mittwoch: Shirin Neshats Ausstellung

Detailansicht öffnen Werke der iranischen Künstlerin, Fotografin und Filmemacherin Shirin Neshat (hier: Manuel Martinez) sind in der Ausstellung "Living In One Land, Dreaming In Another" in der Pinakothek der Moderne zu sehen. (Foto: Gladstone Gallery, New York und Brüssel und Goodman Gallery, London/Shirin Neshat. 2021 mit Mitteln der Written Art Collection für die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen erworben.)

Nachdem ich ausgeschlafen und ausführlich im Literaturhaus die Zeitung(en) gelesen habe, werde ich in die Pinakothek der Moderne gehen und die Ausstellung von Shirin Neshat "Living" ansehen. Als ganz junge Frau habe ich sie mit einer großen Ausstellung in Wien entdeckt. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Sie hat ja etwas im besten Sinne Theatrales, und die Arbeiten in Wien waren Filme, da kamen quasi zwei Leidenschaften zusammen. Nach der Ausstellung schlendere ich bei der Hochschule für Fernsehen und Film vorbei und gucke da mal neugierig durch die Scheibe. Später bin ich zum Essen eingeladen bei meiner Freundin Anna Gesa Raja, die zusammen mit mir in den Münchner Kammerspielen in der Produktion "Effingers" spielt. Sie macht eine Pasta, und wir trinken Weißweinschorlen dazu und müssen über alles sprechen, was es so gibt.

Donnerstag: Langfilmdebüt startet

Detailansicht öffnen Ein seit zwei Jahren ersehnter Tag: An diesem Donnerstag startet "Das Mädchen mit den goldenen Händen" bundesweit in den Kinos. (Foto: 2021 Wild Bunch)

Dieser Tag ist nun endlich der Tag, auf den ich zwei Jahre lang gewartet habe. Mein Langfilmdebüt "Das Mädchen mit den goldenen Händen" startet heute bundesweit im Kino! Ich bin natürlich aufgeregt, aber anders als im Theater, wenn die Premiere ist und man auf die Bühne gehen muss, also etwas tun kann, ist das bei einem Film ja völlig unmöglich. Der findet jetzt statt, und alle Arbeit ist getan. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass er den Menschen gefällt.

Freitag: Filmgespräche mit Annette Paulmann

Detailansicht öffnen Mit ihrer Freundin und Kollegin Annette Paulmann tauscht sich Katharina Marie Schubert gerne über Filme aus. Dafür ist die Goldmarie in der Schmellerstraße 23 ein guter Ort. (Foto: Lukas Barth)

Wenn ich in München bin, dann treffe ich immer reihum meine Freundinnen, die hier wohnen. Und heute ist das meine Freundin und Kollegin Annette Paulmann, die ich schon ganz lange kenne und die nicht nur eine ausgesprochen gute Schauspielerin ist, sondern auch eine sehr gute Köchin und eine ausgebildete Sommelière. Wir gehen ab und zu sehr gut (und manchmal auch sehr teuer) essen, und meistens sucht sie aus und empfiehlt auch den Wein. Für dieses Mal hat sie die Goldmarie in der Schmellerstraße ausgesucht. Wir werden Grauburgunder trinken, so viel weiß ich auch schon, und wir müssen unbedingt über Filme sprechen. Zum Beispiel über Olivia Coleman, die so toll ist in "Frau im Dunkeln" und dann über unseren Lieblingsregisseur Andrej Swjaginzew, der zwei Filme gemacht hat, die einfach unglaublich gut sind. Die heißen "Loveless" und "Leviathan".

Samstag: Durch den Botanischen Garten

Detailansicht öffnen Ein Spaziergang im Alten Botanischen Garten führt vorbei am Neptun-Brunnen, im Winter noch ohne Wasser. (Foto: Catherina Hess)

Meine Freundin Anna-Lena von Helldorff und ich sind an diesem Tag verabredet. Sie ist eine wirklich tolle Gestalterin (www.ingebrauch.de). Sie ist Münchnerin, und es ist ganz toll, mit ihr Exkursionen durch die Stadt zu machen, sogar im Untergrund. Wir starten bei der Metzgerei Decker und einer Leberkäsesemmel in Milbertshofen und fahren dann zum Hauptbahnhof. Dabei wird sie mir in der U-Bahn-Station Petuelring einen der letzten verbliebenen "Treppenmänner" zeigen. Auf diesen Schildern sieht man eine männlich aussehende Figur, die mit entspannter Körperhaltung und leichtem Bauchansatz, weiß auf blauem Grund in die U-Bahn führt. Die sind zumeist durch neue null-acht-fuffzehn Piktogramme ersetzt worden, neutral und charakterlos. Dann bewundern wir das, was vom Hauptbahnhof übrig ist, und gehen in Richtung Botanischer Garten. Es folgen der Kunstpavillon in der Sophienstraße, die Abteikirche St. Bonifaz, das "Hotel Charles" und der Karl-Stützel-Platz, der an den einstigen bayerischen Innenminister Karl Stützel erinnert, der mit aller Kraft gegen das NS-Regime gekämpft hat. Nachdem wir den Neptunbrunnen passiert haben, bestellen wir bei dem uygurischen Restaurant "Kashgar" scharfen Tofu. Und dann strecken wir die Beine aus, und es wird langsam dunkel, und München beginnt um uns herum zu leuchten!

Sonntag: Beim Abschied "Alles Gesagt"

Sonntag spaziere ich noch mal durch das Glockenbachviertel bis zum Alten Südfriedhof. Dann gehe ich in "Das Maria" in der Klenzestraße, Ecke Baumstraße. Ich kaufe mir einen Chai Latte und eine Laugenbrezel und schlendere dann langsam weiter. Das Café "Götterspeise" muss ich dann noch besuchen, um Mitbringsel zu kaufen und vielleicht einen zweiten Chai-Tee oder so. Und dann geht's zurück zum Hauptbahnhof, Berlin, die Familie, die Arbeit an einem neuen Drehbuch ruft! Dabei höre ich vielleicht schon den Anfang von einer neuen Folge von "Alles Gesagt", dem unendlichen Podcast der Zeit. Den liebe ich! Und den höre ich dann weiter, bis ich in Berlin angekommen bin.

Katharina Marie Schubert wurde 1977 in Gifhorn geboren, studierte nach dem Abitur Schauspiel am Max Reinhardt Seminar in Wien. Es folgten Engagements am Burgtheater in Wien, an den Münchner Kammerspielen, am Deutschen Theater Berlin und am Hamburger Thalia Theater. Sie wirkte in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mit und wurde für ihre Arbeit unter anderem mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Filmpreis der Stadt Hof bedacht. Von 2009 an arbeitete sie als Autorin und Regisseurin. "Wabosch Wilma" (Wilde Wilma, 2009) und "Another Fucking..." (2011) hatten beide Premiere bei den Hofer Filmtagen und wurden auf diversen internationalen Festivals für kurz- und mittellange Filme ausgezeichnet. Ihr Langfilmdebüt "Das Mädchen mit den goldenen Händen" hatte seine Premiere beim Filmfest München und kommt am 17. Februar in die deutschen Kinos. An den Kammerspielen ist Katharina Marie Schubert derzeit als Eugenie in "Effingers" zu sehen.