Mit vielen Lampen verschafft sich Buchbindermeisterin Katharina Lechner in ihrem Kelleratelier genügend Licht. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie in ihrer "Papierwerkstatt" in der Maxvorstadt.

Von Sabine Buchwald

Jeder Arbeitstag beginnt für Katharina Lechner mit einem Abstieg. Sie wohnt unterm Dach eines Altbaus ohne Aufzug und arbeitet in einem Kellerraum im Hinterhof. Es geht über viele knarzende Stufen, bis sie von ganz oben bis nach ganz unten gelangt. Dort im Souterrain hängt in Richtung Eingangstür ein schräg montiertes Schild mit der Aufschrift: Papierwerkstatt. Ein Hinweis, der nach Bastelstube oder Workshops klingt, Katharina Lechner aber gibt keine Kurse für Freizeitkreative. Sie ist keine Pädagogin, sondern eine Buchbinderin mit Meisterbrief, die sich gegen die Industrialisierung ihrer Branche stemmt.

Wenn die 59-Jährige morgens ihre Werkstatt aufschließt, den Lichtschalter drückt und dann die Neonröhren den getünchten Keller mit Helligkeit fluten, denkt sie oft: "Mann, habe ich ein Glück." Das erzählt sie bei einem Besuch an ihrem Arbeitsplatz, an einem Tag, an dem es draußen kalt und grau und bei ihr drinnen gemütlich und warm ist. Auf ihrem Schreibtisch steht zwischen einer Thermoskanne mit Tee und einer Kaffeemaschine ein großer Bildschirm. Hier bearbeitet sie Anfragen per Mail und tippt ihre Rechnungen. Ansonsten hat sie eher wenig am Computer zu tun.

Vom Schreibtisch aus kann sie den langgezogenen Raum überblicken und auf all das schauen, was sie täglich braucht und was ihr Leben ausmacht. Viele Bücher, Papiere, Bilder. Da sind auch die Maschinen und Geräte, die ihr bei der Handarbeit helfen. Eine Stanze zum Beispiel, die akkurate Löcher in Pappe treibt. Eine Presse, die Geklebtes bis zum Trocknen zusammenhält. Direkt vor ihr steht ein rotes, furchteinflößend großes Schneidegerät, das Buchbinder "Pappschere" nennen. An eine gewöhnliche Schere erinnert sie aber nicht. Die Klingen hier sind armlang und können bis zu zwei Millimeter dicke Papiere in Plakatgröße schneiden. Hinter dieser Riesenschere ragen aufgerollte Stoffe, Lederstreifen und Papiere aus einem Regal. Was hier nicht reinpasst, steht davor oder in den Ecken. Rollen überall. An den freien Wänden lehnen Kartonbögen in verschiedenen Größen. Manches ist ein Rest, der irgendwann mal wieder brauchbar werden könnte und für den Müll zu schade ist.

Detailansicht öffnen Ein Blick auf den Arbeitstisch: Wichtige Utensilien sind Stifte, Scheren und Leim. (Foto: Catherina Hess)

Katharina Lechner verwendet Materialien jeder Größe, sie bindet Bücher jeder Art. "Ich mache alles, von ganz klein bis ganz groß", sagt sie. Bücher im Ledereinband und mit Goldprägung, Hefte mit einem Softcover oder Bildbände mit Schuber. Mit bunten Papierschnipseln, die ihr besonders gefallen, beklebt sie Streichholzschachteln. Überhaupt Schachteln, die liebe sie noch mehr als Bücher, sagt sie. Jeden neuen Kunden, der zu ihr in die Maxvorstadt kommt, fragt Katharina Lechner: "Welchen Zweck soll das Stück denn erfüllen?" Gute Beratung gehört mit zum Beruf. In die legt sie ihre ganze, außergewöhnliche Freundlichkeit, die bei jedem Kontakt mit ihr zu spüren ist - vom ersten Anruf an. Erst wenn klar ist, was jemand wirklich möchte, legt sie los. Über ihre Kunden sagt sie: "Sie wollen eine wertige Arbeit, etwas was aus dem Üblichen heraussticht." Sie arbeitet viel für Architekten, für Künstler, für Doktoranden, für Studierende, die aus ihren Werken etwas Besonderes machen wollen. Etwas Haptisches.

Wer in Lechners Papierwerkstatt kommt, kann Diskretion erwarten. Auch der afrikanische König, für den sie einmal ein Gästebuch mit Blanko-Seiten gebunden hat, und die Restaurants, die ihre Speisekarten bei ihr in Auftrag geben. Maximal 50 Stück macht sie von etwas, meistens aber ist die Stückzahl viel geringer.

Der Mittelfinger ist der Leimfinger

Wenn der Auftrag klar und das Papier fertig gedruckt ist, geht die Arbeit weiter an einem breiten Tisch, der links neben der Eingangstür in einer Fensternische steht. Zwei Klemmleuchten, den Spot auf die Platte gerichtet, spenden noch zusätzlich Licht: Kleine Scheren, unzählige Stifte, Zangen, Spatel, Zirkel, ein dicker Leimtopf warten darauf, benützt zu werden. Sie arbeite selten mit Handschuhen und muss streng die Finger sauber halten, wenn sie Kleber benütze, erzählt die Buchbinderin. Nur mit dem Mittelfinger bewegt sie das geleimte Material. Der Mittelfinger ist der Leimfinger. Rund um diesen Tisch hat Katharina Lechner Fotografien an die Wände gepinnt von Menschen, die sie "toll" findet. Sie alle sind stumme Zuschauer bei ihrer stillen Arbeit. Ein Schwarz-weiß-Bild von Bertolt Brecht hängt hier, der Schauspieler Jean-Paul Belmondo, Alt-Kanzler Willy Brandt, der Maler Helmut Rieger, der als junger Mann Buchdrucker gelernt hat, und viele mehr.

Wenn sie sitzt, dann schaut sie auf Augenhöhe in das freundliche Gesicht eines Mannes, der hinter Metallplatten steht. Die Tesastreifen, die das Foto an der Mauer halten, sind schon vergilbt. Es ist ein Bild aus jüngeren Jahren von ihrem 2017 verstorbenen Vater, dem Stahlbildhauer Alf Lechner. Seine Tochter sieht ihm unverkennbar ähnlich. Die verschmitzten Augen, die dominante Nase, das Lächeln, die markante Statur, das alles hat sie von ihrem Vater. Sie selbst sagt, das Schönste, was sie von ihm gelernt habe, sei das Sehen können. "Genau hinschauen, Kleinigkeiten erkennen, das war auch seine Stärke."

Detailansicht öffnen Bilder von Alf Lechner, die seine Tochter auf Dosen geklebt hat. (Foto: Catherina Hess)

Viel hat es auch mit ihm zu tun, dass Katharina Lechner Buchbinderin geworden ist. "Neben so einem starken Vater hätte ich nie selbst Künstlerin werden können", sagt sie. Durch ihn aber war ihr seit Kindheit vertraut, mit den Händen etwas zu schaffen. Eigentlich wollte sie eine Steinmetzlehre machen, mit einem Trick brachte ihr Vater sie davon ab. "Stein ist ein blödes Material, da schluckst du nur Staub", habe er zu ihr gesagt und bald darauf Michael Petzet nach Hause eingeladen. Der Kunsthistoriker war zu dieser Zeit Chef des Landesamts für Denkmalpflege und überzeugte die junge Frau während des Abendessens von einer Buchbinderlehre. Er malte ihr aus, wie sie danach in der Staatsbibliothek alte Bücher restaurieren könne. Sie hat es versucht, aber festgestellt: "Ich bin kein Fummler, kein Erhalter. Ich bin eine Erfinderin." Außerdem lasse sie sich nicht gerne vorschreiben, was sie machen soll, sagt sie. Deshalb hat sie sich 1991 nach vier Gesellenjahren und der Meisterprüfung selbständig gemacht. "Eigenständig sein, das habe ich durch meinen Vater mitbekommen."

Detailansicht öffnen Vier Gesellenjahre nach der Lehre, dann hat Katharina Lecher ihre Meisterprüfung gemacht. (Foto: Catherina Hess)

Von dem Beruf leben zu müssen, sei kein Zuckerschlecken, sagt Katharina Lechner. Man müsse viel arbeiten für wenig Geld. "Aber es macht wahnsinnig Spaß." Sie ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und muss nicht für sich alleine sorgen.

Fast wöchentlich bekommt sie Anfragen von jungen Leuten, die bei ihr ein Praktikum machen, mal in das Handwerk reinschmecken wollen. "Das geht aber nicht", sagt Katharina Lechner. Sie sagt das nicht unfreundlich, aber es sei einfach zu eng hier für zwei. Vielleicht will sie auch nur mit niemandem ihr kleines Reich teilen. Hinter ihrem Schreibtisch hängt eine Postkarte mit einem Spruch von Oscar Wilde: "Genius is born - not paid". Ein langjähriger Kunde schickt der 59-Jährigen hin und wieder solche Sprüche, die sie wohl ermutigen sollen, noch lange weiterzumachen.