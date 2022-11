Von Gerhard Fischer, München

Katharina Böhm setzt sich, ganz in Schwarz gekleidet, an den Tisch in einem Fischrestaurant in Vaterstetten. Sie zupft an ihrer Jacke. Die Hundehaare müssen weg. "Wir haben zwei Hunde und eine Katze", sagt Böhm, die in Baldham in jenem Haus wohnt, in dem sie aufgewachsen ist.