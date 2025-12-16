Zum Hauptinhalt springen

KrisenvorsorgeKatastrophen können jeden treffen

Franz Bründler bereitet  in Kursen der Johanniter Teilnehmer auf Krisensituationen und Katastrophenfälle vor.
Franz Bründler bereitet  in Kursen der Johanniter Teilnehmer auf Krisensituationen und Katastrophenfälle vor. (Foto: Robert Haas)
  • Die Münchner Johanniter starten eine neue kostenfreie Kursreihe, um Bürger auf Krisensituationen wie Stromausfälle oder Extremwetterereignisse vorzubereiten.
  • Zahlreiche Landkreise im Münchner Umland haben nach Kriegsbeginn in der Ukraine sogenannte Leuchttürme als Anlaufstellen für den Katastrophenfall eingerichtet.
  • Das gesamte Münchner U-Bahn-Netz ist mittlerweile mit Defibrillatoren ausgerüstet, die auch Laien ohne spezielle Kenntnisse bedienen können.
Die Münchner Johanniter wollen Teilnehmende mit einer neuen Kursreihe auf drohende Krisensituationen vorbereiten. Dabei können Bürger lernen, was im Notfall zu tun ist.

Von Martin Mühlfenzl

Die Frage, die sehr viele Menschen wahrscheinlich nicht beantworten können, stellt für Lia überhaupt kein Problem dar. Der Arm der jungen Frau schnellt sofort nach oben, als Franz Bründler wissen will: „Wer weiß, wie die stabile Seitenlage geht?“ Und als Lia diese dann gleich darauf an Clara – beide sind mit ihrer Großmutter gekommen – demonstriert, zeigt sich Rettungshelfer Bründler beeindruckt: „Sehr gut, das sollte eigentlich jeder können.“

Nur ist in den vergangenen Jahrzehnten viel Allgemeinwissen – und dazu gehört die Anwendung der stabilen Seitenlage in einer Notlage – verloren gegangen. Freilich auch dadurch, dass sich die Deutschen über einen sehr langen Zeitraum in Sicherheit wähnten. Doch das hat sich nicht nur in kurzer Zeit etwa durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die Weltlage rasant verändert, auch entsetzliche Ereignisse wie die Flut im Ahrtal haben bei vielen Menschen dazu geführt, verstärkt über die eigene Sicherheit nachzudenken.

Daran setzen die Münchner Johanniter an und wollen mit einer neuen Kursreihe Teilnehmer auf drohende Krisensituationen vorbereiten. Den Auftakt bildeten dabei am vergangenen Wochenende zwei Workshops, Module genannt, der Unfallhilfe, bei denen das Verhalten in Katastrophenfällen sowie die Vorbereitung darauf im Mittelpunkt standen. Die Johanniter planten, die kostenfreie Reihe von kommendem Jahr an auszubauen, sagt Pressesprecher Gerhard Bieber. „Unser Ziel ist es, so viele wie möglich damit zu erreichen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass auch uns Katastrophen treffen können“, sagt er.

Eine Katastrophe, so sagt es Kursleiter Franz Bründler, sei ein Vorfall, der den Alltag spürbar verändere. Ein Stromausfall etwa, der ganze Stadtviertel mehrere Tage lang betrifft und die Kommunikation flächendeckend lahmlegt. Sabotageakte oder Hackerangriffe, die ganze IT-Systeme etwa in Krankenhäusern zum Kollabieren bringen. Extremwetterereignisse wie Starkregen, der Kanäle verstopft, zum Überlaufen bringt und Sturzfluten verursacht, Keller überflutet. „Darauf müssen wir vorbereitet sein“, sagt Bründler. „Alle.“

Im Münchner Umland sehen sich zahlreiche Landkreise als Vorreiter, wenn es darum geht, den Katastrophenschutz auszubauen und die Bürgerinnen und Bürger einzubinden. Zahlreiche Kommunen im Landkreis München, dem Kreis mit der höchsten Feuerwehrdichte der Republik, haben nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine sogenannte Leuchttürme eingerichtet. An diesen Anlaufpunkten – meist in Rathäusern, Feuerwehrhäusern, Turnhallen oder Vereinsheimen – können Menschen im Katastrophenfall Schutz und Unterstützung suchen. Wenn etwa durch einen Blackout der Strom ausfällt, verteilen Helfer der Freiwilligen Feuerwehren dort Wasser, Essen, Medikamente oder Decken. Menschen können sich dort aufwärmen oder ihr Handy aufladen.

Wir haben in München eine ungeheure Dichte an Rettungsdiensten, die sofort an verschiedenen Einsatzorten sein können
Kursleiter Franz Bründler

In München gibt es derartige Anlaufstellen bisher nicht. Allerdings können sich die Bürger auf einen Vorteil der Großstadt verlassen. „Wir haben in München eine ungeheure Dichte an Rettungsdiensten, die sofort an verschiedenen Einsatzorten sein können“, sagt Bründler von den Johannitern.

Die Bürger müssten sich aber auch selbst um ihre Sicherheit kümmern. Indem sie etwa zu Hause einen Vorrat anlegen, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät. So soll etwa Essen eingelagert werden, das nicht gekühlt werden muss und dementsprechend während eines Stromausfalls nicht verderben kann. Ebenso genug zu trinken, falls die Wasserversorgung ausfällt. Denn genau diese gehört zur kritischen Infrastruktur.

Zur Eigenverantwortung, sagt Bründler, der auch nach der Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz im Einsatz war, gehöre auch, auf die eigene Familie und Nachbarn aufzupassen, sich schnell in Sicherheit zu bringen und Abstand zu Gefahrenquellen zu halten. Wenn etwa nach einem Chemieunfall oder einem Unfall auf der Autobahn Gase austreten.

Der Katastrophenschutz in Deutschland habe aber auch Schwächen, sagt der Johanniter, die historisch bedingt seien. So wurden im Laufe der Jahre während der Entspannung nach dem Kalten Krieg unzählige Bunker abgerissen, zu Tiefgaragen umgebaut oder sind verfallen. „Die Überlegung muss schon sein, wo wir in der Innenstadt hin sollen, wenn es zu einem Angriff kommt“, sagt er. „Wie in Kiew in die Metro.“ Auch der Staat müsse seiner Verantwortung beim Katastrophenschutz gerecht werden und investieren, betont Bründler.

Es gibt aber auch gute Nachrichten, wenn es um schnelle Hilfe in einer Notlage geht. So ist mittlerweile das gesamte Münchner U-Bahn-Netz mit Defibrillatoren ausgerüstet. Benötigt ein Mensch schnelle Hilfe, können diese auch Fahrgäste ohne spezielle Kenntnisse leisten, um Leben zu retten, wie Bründler demonstriert. Eine weibliche Stimme aus dem Lautsprecher des Defibrillators leitet dabei mit klaren Ansagen durch den Prozess der Wiederbelebung. „Man muss es einfach nur machen und darf keine Scheu haben“, sagt der Rettungshelfer.

