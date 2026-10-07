Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten in Deutschland zu Störungen in Teilen der kritischen Infrastruktur. Es gab Drohnen über Flughäfen, Angriffe auf das Schienennetz der Deutschen Bahn oder auf das Stromnetz wie zu Beginn des Jahres in Berlin, als es dort zum längsten Stromausfall in der Stadt seit Ende des Zweiten Weltkriegs kam. Russlands hybrider Krieg gegen den Westen, der Klimawandel – auch in einem sicheren Land wie Deutschland scheint es inzwischen notwendig zu sein, sich auf Krisen und Katastrophen vorzubereiten. Im Auftrag des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bietet etwa das Münchner Rote Kreuz Kurse an, die auf mögliche Krisen vorbereiten sollen. Tobias Elis ist Erste-Hilfe-Ausbilder und denkt, dass sich alle mit diesen Szenarien stärker beschäftigen müssen.