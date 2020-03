Die Flut der notgedrungenen Absagen und Terminverschiebungen von Kulturveranstaltungen reißt nicht ab. Nach dem Freistaat haben sich nun auch die Stadt München und andere Kommunen dazu durchgerungen, ihren Kulturbetrieb herunterzufahren, Häuser zu schließen und Spielbetriebe einzustellen. Durch diese Entscheidungen sind auch Privatveranstalter betroffen. In München ist nun etwa klar, dass der Beethoven-Konzertzyklus der Wiener Philharmoniker im Gasteig jäh abreißt, bereits das Mittwochskonzert musste abgesagt werden. Das Projekt hatte fünf Jahre Vorlauf, für den Veranstalter Andreas Schessl, der mit den Wiener Philharmonikern eines der teuersten Orchester der Welt verpflichtet hatte, ein noch nicht zu ermessender Schaden. Bezüglich der Rückerstattung der gezahlten Eintrittspreise teilt Schessl mit: "Wir werden uns bei unseren Kunden melden beziehungsweise bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Vorverkaufsstelle, an der die Eintrittskarten erworben wurden. Wir bitten hierbei jedoch um Geduld und danken für das Verständnis in dieser außergewöhnlichen Situation."

Ausnahmezustand herrscht nun auch im Deutschen Theater, an den Münchner Kammerspielen, am Münchner Volkstheater und an der Schauburg. Ebenso sind sämtliche Konzerte der Münchner Philharmoniker und aller Klangkörper des Bayerischen Rundfunks bis mindestens 19. April abgesagt. Die Karten für all die betroffenen Vorstellungen können an den Stellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Im Deutschen Theater sind hiervon auch Aufführungen im kleineren Silbersaal betroffen. Tickets für die Produktionen "Sweeney Todd", "Flashdance", "Saturday Night Fever", "Palast des Lächelns" und "Blattgold" können zurückgegeben werden. Das ausverkaufte Gastspiel von Günter Grünwald vom 23. März wird unterdessen auf 27. Juni verschoben, die Karten behalten ihre Gültigkeit. Auch an der Schauburg entfällt das Programm komplett, Workshops und das Kuckuck-Festival eingeschlossen. In der Pasinger Fabrik macht unterdessen wenigstens das freie Theater "Viel Lärm um nichts" weiter.

Zu den vielen Absagen außerhalb der Landeshauptstadt zählt auch die "Walküren"-Premiere des Landestheaters Niederbayern, die am Sonntag in Landshut stattfinden sollte.