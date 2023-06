Von Catherine Hoffmann

Ein Kaufmann aus Birnbaum in Posen schafft aus kleinen Anfängen heraus ein Warenhausimperium, das in fast allen Großstädten Deutschlands Einkaufen zum Erlebnis macht. 1905 eröffnet Hermann Tietz auch in München einen Konsumpalast, so verführerisch, weltläufig und edel, dass die alteingesessenen Geschäfte arm aussehen. Der kolossale Bau am Hauptbahnhof mit seinem Lichthof von 20 Metern Höhe und Breite beeindruckt den Reporter von damals ebenso wie die dargebotenen Waren. "Es soll die Möglichkeit geboten werden, mit einem Ausgang alle Bedürfnisse des Haushaltes zugleich zu decken", ist in den Münchner Neuesten Nachrichten vom 14. März 1905 zu lesen.