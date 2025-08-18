Genau wie beim „Sendlinger Loch“ klafft seit Jahren eine riesige Baugrube dort, wo früher der Karstadt am Nordbad stand. Doch nun gibt es neue Pläne, die zumindest einige Münchner Mieter freuen dürften.

Von Sebastian Krass

Das „Sendlinger Loch“ hat nach jahrelangem Stillstand neue Eigentümer, die nun bald anfangen wollen mit dem Bauen. Auch beim „Schwabinger Loch“ soll es wieder losgehen, dieser riesigen Baugrube an der Schleißheimer Straße 93, dort, wo sich früher der Karstadt am Nordbad befand. Und anders als bisher geplant, könnten nicht nur Gewerbeflächen, sondern auch Wohnungen entstehen. Das kündigt Stefan Pfender an, der Geschäftsführer der Bono Schwabing GmbH & Co. KG, die bei dem Neubauprojekt in Schwabing als Bauherrin agiert.