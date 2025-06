Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag eine israelische Flagge mit roten Händen beschmiert und anschließend am Obelisken auf dem Münchner Karolinenplatz gehisst. Das verunglimpfte Symbol des jüdischen Staates hing damit in Sichtweite des israelischen Generalkonsulats – und am Tatort des Terroranschlags, der im vergangenen September auf die konsularische Vertretung verübt worden war.