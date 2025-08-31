Zum Hauptinhalt springen

Verkehr in MünchenTram am Stachus fährt wieder

Freie Fahrt für die Straßenbahnlinien 20 und 27 – hier ein Bild von der Tram 27 im Museumsviertel.
Freie Fahrt für die Straßenbahnlinien 20 und 27 – hier ein Bild von der Tram 27 im Museumsviertel. (Foto: Robert Haas)

Von Montag an fahren die Tramlinien 20 und 27 sowie die Nachtlinien N27 und N28 wieder regulär. Die Sanierung der Gleise ist abgeschlossen.

Von diesem Montag an fahren die Tram-Linien 20 (Karlsplatz – Moosach) und 27 (Sendlinger Tor – Petuelring) sowie die Nachtlinien N20 und N27/28  wieder regulär. Die Erneuerung der Tramgleise zwischen Prielmayer- und Elisenstraße ist fristgerecht abgeschlossen und kann somit wieder für den Betrieb freigegeben werden, teilten die Stadtwerke München (SWM) mit.

Auch die sogenannte Schlitzwanddeckelfuge am U-Bahn-Bauwerk Stachus sowie die darüber liegende Gleisanlage seien fertig saniert, hieß es weiter.

Parallel verbreitern die Stadtwerke die Querung für den Rad- und Fußverkehr vom Stachus-Brunnen zur Prielmayerstraße, den Tausende Fußgänger und Hunderte Radfahrerinnen in der Stunde passieren. Diese Straßenarbeiten und die Einrichtung der Ampelanlage dauern noch an, teilten die Stadtwerke weiter mit.

