Von diesem Montag an fahren die Tram-Linien 20 (Karlsplatz – Moosach) und 27 (Sendlinger Tor – Petuelring) sowie die Nachtlinien N20 und N27/28 wieder regulär. Die Erneuerung der Tramgleise zwischen Prielmayer- und Elisenstraße ist fristgerecht abgeschlossen und kann somit wieder für den Betrieb freigegeben werden, teilten die Stadtwerke München (SWM) mit.

Auch die sogenannte Schlitzwanddeckelfuge am U-Bahn-Bauwerk Stachus sowie die darüber liegende Gleisanlage seien fertig saniert, hieß es weiter.

Parallel verbreitern die Stadtwerke die Querung für den Rad- und Fußverkehr vom Stachus-Brunnen zur Prielmayerstraße, den Tausende Fußgänger und Hunderte Radfahrerinnen in der Stunde passieren. Diese Straßenarbeiten und die Einrichtung der Ampelanlage dauern noch an, teilten die Stadtwerke weiter mit.