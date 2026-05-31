Zum Hauptinhalt springen

Upskirting am Stachus58-Jähriger fotografiert Frauen heimlich unter den Rock

Auf der Rolltreppe vom Zwischengeschoss in Richtung des südlichen Bereichs vom Karlsplatz soll es zu dem Vorfall gekommen sein.
Auf der Rolltreppe vom Zwischengeschoss in Richtung des südlichen Bereichs vom Karlsplatz soll es zu dem Vorfall gekommen sein. Stephan Rumpf

Mehrere bislang unbekannte Frauen, die am Samstagnachmittag auf einer Rolltreppe unterwegs waren, sollen betroffen sein. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen wurde eingeleitet.

Weil ein 58-jähriger Mann mehreren Frauen am Samstagnachmittag am Stachus unter den Rock fotografiert haben soll, ist er von der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Verkäufer der Straßenzeitung Biss gegen 16.45 Uhr das Geschehen, das im Zwischengeschoss auf der Rolltreppe in Richtung McDonald’s stattgefunden haben soll. Da der Mann kein eigenes Handy besaß, sprach er einen 55-jährigen Passanten an, der daraufhin die Polizei verständigte und dem Tatverdächtigen bis in die Schillerstraße folgte, wo ihn die Polizei vorläufig festnahm.

Bei der anschließenden Sicherstellung seines Handys fanden die Beamten eindeutige Fotos. Gegen den Mann aus Hamburg wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des sogenannten „Upskirting“ als Form der sexualisierten Gewalt eingeleitet. Wie viele Frauen von der Tat betroffen sind, war zunächst unbekannt. Da die Polizei den Zeitungsverkäufer als wichtigen Zeugen einstuft, ihn am Stachus aber nicht mehr antreffen konnte, wird er gebeten, sich zu melden.

© SZ/FEJO - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Fußballturnier in der JVA Stadelheim
:Und am Spielfeldrand jubelt ein Mörder

Das Leben hinter den Mauern der JVA Stadelheim kennen oft nur die, die dort einsitzen. Einmal im Jahr findet hier ein Fußballturnier statt. Was passiert, wenn Schwarzfahrer gegen Schwerstverbrecher kicken?

SZ PlusVon Linus Freymark

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite