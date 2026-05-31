Weil ein 58-jähriger Mann mehreren Frauen am Samstagnachmittag am Stachus unter den Rock fotografiert haben soll, ist er von der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Verkäufer der Straßenzeitung Biss gegen 16.45 Uhr das Geschehen, das im Zwischengeschoss auf der Rolltreppe in Richtung McDonald’s stattgefunden haben soll. Da der Mann kein eigenes Handy besaß, sprach er einen 55-jährigen Passanten an, der daraufhin die Polizei verständigte und dem Tatverdächtigen bis in die Schillerstraße folgte, wo ihn die Polizei vorläufig festnahm.