Die einst so belebte Schützenstraße rund um den ehemaligen Karstadt-Anbau ist zu einem Geisterort verkommen. Das soll sich schnell ändern – die ersten Arbeiten beginnen nun. Was genau geplant ist.

Münchens älteste Apotheke liegt nahe dem Stachus. 1398 am heutigen Rindermarkt gegründet, zog sie 1863 in die Schützenstraße um, nach der sich das Geschäft wenig später umbenannte. In den folgenden gut 160 Jahren hat die Schützenapotheke vor ihrer Ladentür allerlei Wandel erlebt – aber selten so viel Trostlosigkeit wie derzeit.