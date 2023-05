Von Jonas Wagner

Die Ecke ist eher unspektakulär: nordwestlicher Stadtrand, kleiner Parkplatz, Rollladengeschäft, viele Bäume. Dazu ein plätscherndes Flüsschen, in dem sich das Sonnenlicht bricht, die Würm. Hier, zwischen Allach und Karlsfeld, zweigt der Würmkanal ab. Der Kanal ist mehr als 400 Jahre alt, erklärt Claudia Berger-Jenkner. So gut wie die 53-Jährige kennt sich wohl kaum jemand mit dem Bauwerk aus, das Teil eines der größten Flächendenkmäler in Bayern ist. Berger-Jenkner hat sich intensiv mit der Geschichte des Kanals beschäftigt, für den Verein Dachauer Moos eine Broschüre erstellt, und sie bietet Radtouren entlang des Gewässers an.